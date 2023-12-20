Новая власть лишит аргентинских протестующих социальной поддержки

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В Аргентине начнут лишать социальных пособий участников уличных акций протеста. О такой мере объявила министр человеческого капитала нового правительства страны Сандра Петтовелло, которую цитирует издание Buenos Aires Times.
По ее словам, власти начнут «проверять все организации, реализующие социальные планы», чтобы устранить ненужных посредников. После этого будут отменены любые так называемые «справки о присутствии», выдаваемые аргентинскими общественными организациями.
«Протестовать — это право, но также у людей есть право на свободное передвижение. Единственные, кого коснутся меры, так это тех, кто выйдет на марш и перекроет улицу», — подчеркнула министр.
Как отмечает издание, сейчас в Аргентине достаточно много программ социального обеспечения граждан, по некоторым из которых деньги приходят сразу на банковский счет получателя или продуктовую карточку. Потому новые методы могут стать для жителей страны вполне ощутимыми.
Напомним, что новый глава латиноамериканского государства Хавьер Милей планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу Аргентины. В настоящее время страна находится в затяжном экономическом кризисе. Это привело к тому, что национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%.
Милей поставил целью резко сократить расходы госсектора, провести ряд налоговых реформ и масштабную приватизацию, снять большую часть ограничений на внешнюю торговлю, отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара и многое другое.
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