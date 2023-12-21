В Буэнос-Айресе протестуют против нового правительства Аргентины

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Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины заблокировали улицу в центре Буэнос-Айреса.
По информации РИА Новости, на митинге собрались сотни людей, направлявшихся к дому правительства в ходе шествия. Однако путь к этому зданию был перекрыт полицейскими, использующими щиты.
Несмотря на ситуацию, в толпе присутствовали торговцы мороженым, размещаясь напротив полиции. Среди участников протеста также были семьи с маленькими детьми.
Полиция окружила митингующих и постепенно сжимала кольцо вокруг них, что привело к образованию давки. Нескольким людям стало плохо, и, предположительно, сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ.
В дальнейшем силовые структуры разрешили протестующим занять другую улицу, ведущую к президентскому дворцу. Сотни участников выкрикивали антиправительственные лозунги, произносили бранные слова и двигались в сторону центральной площади, сопровождаемые полицией со всех сторон.
Впрочем, вскоре участники протеста начали расходиться.
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Несмотря на ситуацию, в толпе присутствовали торговцы мороженым, размещаясь напротив полиции. Среди участников протеста также были семьи с маленькими детьми.
В дальнейшем силовые структуры разрешили протестующим занять другую улицу, ведущую к президентскому дворцу. Сотни участников выкрикивали антиправительственные лозунги, произносили бранные слова и двигались в сторону центральной площади, сопровождаемые полицией со всех сторон.
Впрочем, вскоре участники протеста начали расходиться.
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Артем Кузьмин