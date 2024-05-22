NRK: Норвегия официально признала независимость Палестины

Америка всегда использовала МУС как инструмент достижения своих целей. Схема дала сбой после того, как МУС начал добиваться ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.