NRK: Норвегия официально признала независимость Палестины

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Норвегия официально признала независимость Палестинского государства, об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление премьер-министра и главы МИД королевства на пресс-конференции.
Уточняется, что решение вступит в силу 28 мая.
Норвегия стала десятым государством-членом Европейского союза, которое признало независимость Палестинского государства.
Ранее газета Politico сообщала, что 22 мая государственность Палестины могут признать Норвегия, Ирландия и ещё одна европейская страна. Предположительно, с таким заявлением могут выступить Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Норвегия стала десятым государством-членом Европейского союза, которое признало независимость Палестинского государства.
Ранее газета Politico сообщала, что 22 мая государственность Палестины могут признать Норвегия, Ирландия и ещё одна европейская страна. Предположительно, с таким заявлением могут выступить Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева