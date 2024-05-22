22 мая три европейские страны могут признать государственность Палестины

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22 мая три европейских государства могут признать независимость Палестины, об этом пишет Politico.
По информации газеты, о независимости Палестины могут заявить Ирландия и Испания. Третьей страной может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях.
Вероятнее всего, пишет Politico, к Мадриду и Дублину сегодня присоединится Осло, а остальные страны объявят о своем решении позднее.
Россия неоднократно призывала к признанию независимого Палестинского государства. Владимир Путин объяснил, почему принять такое решение необходимо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вероятнее всего, пишет Politico, к Мадриду и Дублину сегодня присоединится Осло, а остальные страны объявят о своем решении позднее.
Россия неоднократно призывала к признанию независимого Палестинского государства. Владимир Путин объяснил, почему принять такое решение необходимо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева