Израиль и Палестина поспорили о вероятной судьбе Иисуса 7 октября

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МИД Израиля раскритиковал слова представителя Палестины Риам Баргути о том, что Иисус родился в Палестине и «выплакал бы душу», если бы жил сейчас и видел, что происходит на его родной земле. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Там не согласились с этим заявлением, отметив, что Иисус родился в Иудее, и 7 октября (день начала конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС) был бы зверски убит или стал бы заложником. А палестинская делегация в ООН тем временем аплодировала бы этим преступлениям, как это происходит сейчас.
По христианской традиции принято считать, что Иисус родился в Вифлееме, который располагается в исторической провинции Иудея в 10 километрах от Иерусалима. Вифлеем находится на западном берегу реки Иордан, а именно на территории, подконтрольной палестинским движением ФАТХ.
Ранее о том, что Иисус всё же родился в Палестине говорил глава российского МИД Сергей Лавров.
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По христианской традиции принято считать, что Иисус родился в Вифлееме, который располагается в исторической провинции Иудея в 10 километрах от Иерусалима. Вифлеем находится на западном берегу реки Иордан, а именно на территории, подконтрольной палестинским движением ФАТХ.
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Анастасия Чинкова