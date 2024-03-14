NYP: помощник Джилл Байден более 10 лет домогался коллег

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Сотрудники американской администрации пожаловались, что более 10 лет подвергаются сексуальным домогательствам со стороны помощника первой леди США Энтони Бернала. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники.
«Он делал много неуместных замечаний, говорил о привлекательности других людей, строил домыслы об их сексуальной жизни <...>. Это настоящее сексуальное домогательство», — сказал неназванный собеседник издания.
Также Бернал вслух рассуждал на работе о сексуальной ориентации коллег и лез в их личную жизнь, пишет газета со ссылкой на четыре источника.
В статье отмечается, что высокая должность и защита жены президента Джилл Байден сделала Бернала «неприкасаемым». Белый дом утверждает, что «президент и первая леди полностью уверены» в Бернале.
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Также Бернал вслух рассуждал на работе о сексуальной ориентации коллег и лез в их личную жизнь, пишет газета со ссылкой на четыре источника.
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Ювелина Бернст