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NYP: помощник Джилл Байден более 10 лет домогался коллег

14 марта 2024, 04:11
Фото: iStock/ lucky-photographer

Фото: iStock/ lucky-photographer

Сотрудники американской администрации пожаловались, что более 10 лет подвергаются сексуальным домогательствам со стороны помощника первой леди США Энтони Бернала. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники.
«Он делал много неуместных замечаний, говорил о привлекательности других людей, строил домыслы об их сексуальной жизни <...>. Это настоящее сексуальное домогательство», — сказал неназванный собеседник издания.

Также Бернал вслух рассуждал на работе о сексуальной ориентации коллег и лез в их личную жизнь, пишет газета со ссылкой на четыре источника.


В статье отмечается, что высокая должность и защита жены президента Джилл Байден сделала Бернала «неприкасаемым». Белый дом утверждает, что «президент и первая леди полностью уверены» в Бернале.

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Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР
14 марта 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

В КНДР в ходе соревнований танковых экипажей представили новейший танк, который лично протестировал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — сказано в сообщении.

По данным агентства, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией новейшего танка, отметил его ударную силу и маневренность.

Соревнования крупных танковых соединений республики прошли по принципу «подразделение на подразделение». Боеготовностью танкистов-участников соревнований, Ким Чен Ын также остался доволен, заверяет агентство. На соревнованиях вместе с северокорейским лидером также присутствовали министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

7 марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».

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#оружие
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Швейцария выступает за включение РФ в процесс мирных переговоров по Украине
14 марта 2024, 00:48

Фото: iStock/swisshippo

Швейцария призвала включить Россию в мирные переговоры по Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис в разговоре с н Schweizer Radio und Fernsehen.
«Идея [cостоит] в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — заявил глава швейцарского МИД,

Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что Швейцария не может выступать миротворцем, так как фактически не является нейтральным государством, и Россия не будет участвовать в конференции по Украине, даже если получит приглашение от официального ​Берна.

Напомним, в конце января Швейцария официально объявила о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Европейского союза. После этого министр иностранных дел РФ официально заявил об утрате Швейцарией политического доверия со стороны Москвы.

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#швейцария
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Пискарёв заявил о «проснувшихся» антироссийских сообществах в соцсетях
13 марта 2024, 22:16

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в преддверии выборов Василий Пискарев заявил о том, что в соцсетях и мессенджерах начали проявлять активность антиправительственные, антироссийские сообщества.
«Платформы организованы антироссийски настроенными активистами и бывшими сотрудниками структур, признанных экстремистскими на территории России», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пискарев.

По его словам, такие сообщества вербуют волонтёров опросов россиян на выходе из избирательных участков после голосования в посольствах для вбросов фейковых экзитполов.

Ранее генерал-майор Ирина Волк заявляла, что украинские спецслужбы вовлекают россиян в разведку через Telegram-каналы.

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#telegram
#госдума
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Конфликт на Украине спровоцировал массовые увольнения в финской армии
Verkkouutiset: финны массово увольняются из армии из-за украинского конфликта
13 марта 2024, 18:43

Фото: iStock/sezer ozger

Конфликт на Украине спровоцировал волну увольнений из финской армии. Об этом пишет Verkkouutiset.
«Выход из резерва, то есть, другими словами, подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал очень распространенным явлением в Финляндии после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва», - говорится в статье.

Также добавляется, что в 2022 году после начала российской спецоперации также был зафиксирован рекордный всплеск увольнений в финской армии. Тогда из резерва вышли 3800 финнов. В текущем году уже 1700 военных подали соответствующие заявления, причем 1400 - только за февраль.

Автор статьи уточнил, что в Финляндии тем, кто прошел срочную военную службу и состоит в резерве, можно подать заявку и перейти на гражданскую службу. Сделать это можно в любой момент.

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#министр
#финляндия
#армия
#конфликт
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В Чехии раскрыли, когда Украина получит боеприпасы, закупленные вне ЕС
В Чехии заявили, что Украина получит закупленные вне ЕС боеприпасы уже в июне
13 марта 2024, 17:29

Фото: iStock/Konoplytska

Украина может получить первые поставки артиллерийских снарядов, закупленные странами ЕС в третьих странах, уже в июне. Такое заявление сделал советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр. Его слова передает портал Euractiv.
«Обещанные деньги должны прийти, и контракты должны быть заключены. На момент заключения контракта их доставка в Украину займет несколько недель. Начиная с июня поставки могут начаться», — заявил Пояр.

При этом он не уточнил, с кем именно было заключено соглашение, но отметил, что боеприпасы покупаются везде, где они продаются по приемлемой цене.

Накануне чешский премьер Петр Фиала заявил, что за данную инициативу высказались 18 стран Запада. На сегодняшний день уже подтверждена покупка 300 тысяч снарядов. При этом планируется закупить еще 200 тысяч.

Ранее президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки. Чехия намерена обратиться за финансированием к США, Германии, Швеции или другим странам.

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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана
Захарова: Армения не сообщала по дипканалам о выводе пограничников из Звартноца
13 марта 2024, 16:28

Фото: сайт Кремля

Ереван проинформировал Москву через ведомственные каналы, при этом по дипломатическим каналам сообщений о выводе российских пограничников из Звартноца не поступало. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат заявила, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, а не на основании целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана в адрес России.

Захарова подчеркнула в ходе интервью, что «вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан».

Ранее сообщалось, что Армения потребовала вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с заявлением, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики зачастую не укреплялись, а «становились более уязвимыми». Он также добавил, что совсем не уверен, что российские пограничники защитят границы Армении в случает необходимости.

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#армения
#россия
#мид рф
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Аналитик Берн заявил о конце гегемонии Запада из-за неспособности победить Россию
Шведский аналитик Берн: 500-летней гегемонии Запада пришёл конец
13 марта 2024, 16:13

Фото: istockphoto/macky_ch

Неспособность западных элит справится с Россией свидетельствует об окончании эпохи безраздельного доминирования Запада во всём мире. Такое мнение высказал шведский аналитик и политолог Ларс Берн.
В интервью телеканалу SwebbTV он подчеркнул, что украинский конфликт обернулся настоящим провалом для оппонентов России. Сейчас эта страна стала только крепче, богаче и сильнее, чем когда-либо ранее, считает эксперт.

«Сейчас мы воочию наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — заявил Берн.

Несмотря на все усилия союзников поддержать Украину, огромные денежные вливания, поставки Киеву самых современных видов вооружений, российская армия одерживает победы на полях сражений и превращает в металлолом дорогостоящую западную военную технику. Экономика России не только выстояла под давлением беспрецедентных санкций, но и стала ещё стабильнее и сильнее. Налицо поражение Запада и окончание эпохи его мирового доминирования, заключил политолог.

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#экономика
#эксперт
#конфликт
#армия
#политолог
#поставки
#россия
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Политолог Мендкович заявил о подрывной деятельности Латвии
13 марта 2024, 15:47

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что Латвия занимается подрывной деятельность по формированию русофобии в мире.
Так он прокомментировал намерения Латвии «продвигать демократию» на постсоветском пространстве.

«Речь идёт об использовании страны как прокси. Тут прослеживается логика НАТО, состоящая в том, что каждая страна альянса должна вкладывать какую- долю в противостояние с РФ. <…> Ничего общего с реальной демократизацией. Это подрывная деятельность по формированию антироссийских настроений», — отметил в беседе с RT Мендкович.

А политический обозреватель Андрей Перла отметил, что для Европы характерно понимание того, что Россию и русских надо наказывать, в частности, санкциями.

«Без разбора, как можно более жестоко наказать. Но есть и другое понимание: санкции нужны для того, чтобы «исправить» русских. Тогда, конечно, те граждане, которые соглашаются работать против России, должны в награду от санкций освобождаться», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Ранее латвийские власти продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года. Так, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха до окончания срока запрета.

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#санкции
#страны
#нато
#латвия
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Латвия намерена «продвигать демократию» на постсоветском пространстве
13 марта 2024, 15:02

Фото: istockphoto.com/Vector

Латвия планирует профинансировать программу по продвижению «демократических ценностей» и гендерного равенства в странах Восточного партнёрства Евросоюза.
Проект должен будет заработать в таких странах, как Украина, Молдавия, Армения и Белоруссия. Однако основной упор будет сделан на центральноазиатских государствах — Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

Программа будет направлена на такие сферы, как как государственное управление, бизнес, гендерное равенство и информационная сфера. Как передаёт RT, на проект выделят более €790 тыс.

Ранее латвийские власти продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года. Так, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха до окончания срока запрета.

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#латвия
#рф
#политика
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