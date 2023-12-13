Пьяного туриста арестовали за домогательства к статуе в США

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Пьяный турист домогался статуи ламантина в ресторане и устроил дебош в отеле в США. Об этом сообщает портал Yahoo News.
Перебравший с алкоголем 23-летний Энтони Лесса, начал вести себя агрессивно, после чего стал «сексуально домогаться» статуи ламантина на глазах у других посетителей ресторана. На просьбы прекратить противоправное поведение турист не реагировал.
Затем мужчина самостоятельно покинул заведение и отправился в гостиницу, где у него был забронирован номер. Там он продолжил вести себя вызывающе, грубил персоналу, кричал, бил посуду.
Сотрудники отеля были вынуждены обратиться в полицию, которая задержала нарушителя. В настоящее время правонарушитель отпущен под подписку о невыезде. Возможно, туристу придется отбыть наказание в тюрьме
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Затем мужчина самостоятельно покинул заведение и отправился в гостиницу, где у него был забронирован номер. Там он продолжил вести себя вызывающе, грубил персоналу, кричал, бил посуду.
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Анастасия Крестьянова