NYT: Маск получит доступ к сверхсекретным планам США на случай войны с Китаем

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Предприниматель Илон Маск получит доступ к сверхсекретным планам США на случай потенциальной войны с Китаем. Об этом сообщает The New York Times.
«Сверхсекретный брифинг, который будет посвящён планам войны с Китаем, состоит из 20-30 слайдов», — пишет газета.
Соответствующий брифинг для Маска должен состояться 21 марта. Ознакомит миллиардера со всеми планами Пентагон. При чем среди ведущих будут глава оборонного ведомства Пит Хегсет и исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди. К тому же планируется участие главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Сэмюэля Папаро.
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