Брюс: договоренность о полном прекращении огня на Украине очень близка

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По словам официального представителя госдепа США Тэмми Брюса, договоренность о полоном прекращении огня на Украине может случиться в очень скором времени. Об этом он заявил в эфире телеканала News Nation.
«Мы на расстоянии вздоха до полного прекращения огня, затем мы сможем начать говорить не только о мире на неделю или полгода, но о долгосрочном мире», — сказал Брюс.
С соответствующим заявлением ранее выступил и президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, переговоры с РФ и Украиной идут хорошо и все движется к завершению конфликта.
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Иван Мусатов