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Брюс: договоренность о полном прекращении огня на Украине очень близка

Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

По словам официального представителя госдепа США Тэмми Брюса, договоренность о полоном прекращении огня на Украине может случиться в очень скором времени. Об этом он заявил в эфире телеканала News Nation.
«Мы на расстоянии вздоха до полного прекращения огня, затем мы сможем начать говорить не только о мире на неделю или полгода, но о долгосрочном мире», — сказал Брюс.

С соответствующим заявлением ранее выступил и президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, переговоры с РФ и Украиной идут хорошо и все движется к завершению конфликта.

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Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт
21 марта 2025, 04:53

Фото: iStock/possum1961

По словам американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с РФ по созданию в Крыму крупного международного курорта. Об этом журналист пишет в своей колонке на платформе Substack.
«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с Путиным (президент РФ), направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — пишет Херш.

Имя источника журналист не назвал. При этом он отметил, что данное развитие может произойти и на Донбассе.

Ранее сообщалось о намерении администрации Трампа признать Крым российской территорией. Соответствующая инициатива американская стороны может быть отправлена и в ООН.

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FT: Европа хочет представить США план по смене лидерства в НАТО
21 марта 2025, 02:41

Фото: iStock/SurkovDimitri

Ряд европейских стран хочет представить США план по взятию на себя основных расходов по финансированию НАТО и оборону континента. Об этом пишет газета Financial Times.
«Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы ведут неформальные обсуждения по вопросу смены управления», — говорится в сообщении.

Соответствующий план страны планируют представить до июньского саммита НАТО. В инициативу войдут предложения по увеличению расходов на оборону и наращиванию военного потенциала со стороны стран Европы.

Ранее сообщалось о намерении Великобритании взять контроль над небом на Украине. Данные переговоры уже проводятся со странами, которые вошли в «коалицию желающих». Эти государства рассматривают возможность размещения своих миротворческих войск на Украине.

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Британия хочет контролировать небо над Украиной
The Telegraph: Британия хочет контролировать небо над Украиной
21 марта 2025, 02:09

Фото: iStock/Arseniy45

Великобритания хочет контролировать небо над Украиной, в связи с чем королевство начало переговоры с «коалицией желающих». Об этом сообщает The Telegraph.
«Британия может взять на себя ведущую роль в обеспечении прикрытия войск с воздуха. Британские истребители будут патрулировать небо над Украиной» — пишет издание.

Соответствующий вопрос обсуждается со странами, которые входят в «коалицию желающих». Эта группа государств рассматривает возможность размещения своих миротворцев на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал дату саммита «коалиции желающих», который пройдет в Париже. Глава республики отметил, что заседание состоится 27 марта при участии главы киевского режима Владимира Зеленского.

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Макрон объявил дату саммита коалиции по Украине
Макрон: саммит коалиции по Украине пройдет 27 марта в Париже
21 марта 2025, 01:59

Фото: iStock/sb2010

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что саммит «коалиции желающих» по Украине пройдет 27 марта в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Глава республики подчеркнул, что на саммит прибудет и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В общей сложности для этого пытаются привлечь 37 государств.

При этом Стармер уже высказался о сроках размещения миротворцев на Украине. По его словам, они стали более понятны после переговоров президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа.

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В Турции массовые митинги в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
21 марта 2025, 00:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В крупных городах Турции десятки тысяч людей вышли на митинги в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Mash.
«Десятки тысяч людей вновь вышли на улицы турецких городов в поддержку Экрема Имамоглу, которого на днях задержали», — передает telegram-канал.

Акции протеста проходят в Стамбуле, Анкаре, Адане, Трабзоне и Измире. Уже известно о шести раненных полицейский в Стамбуле. Среди митингующих зафиксировано не менее 150 пострадавших. У большинства ожоги глаз от перцового газа. Основная масса состоит из студентов. В Адане люди прорвали баррикады.

Напомним, что Экрем Имамоглу был задержан вместе со своими советниками и сторонниками. Возбуждено дело о взяточничестве, коррупции и махинациях на тендерах. После задержания курс турецкой лиры полетел вниз, а в стране ограничили работу соцсетей и YouTube.

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