FT: Европа хочет представить США план по смене лидерства в НАТО

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Ряд европейских стран хочет представить США план по взятию на себя основных расходов по финансированию НАТО и оборону континента. Об этом пишет газета Financial Times.
«Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы ведут неформальные обсуждения по вопросу смены управления», — говорится в сообщении.
Соответствующий план страны планируют представить до июньского саммита НАТО. В инициативу войдут предложения по увеличению расходов на оборону и наращиванию военного потенциала со стороны стран Европы.
Ранее сообщалось о намерении Великобритании взять контроль над небом на Украине. Данные переговоры уже проводятся со странами, которые вошли в «коалицию желающих». Эти государства рассматривают возможность размещения своих миротворческих войск на Украине.
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Иван Мусатов