NYT: Россия использует при производстве ракет американские микрочипы и сенсоры

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При производстве ракетных систем Россия использует комплектующие производства США. В частности, в российских ракетах есть американские микрочипы и сенсоры.
Об этом пишут обозреватели издания The New York Times. Авторы публикации поясняют, что в число ракетных комплектующих входит полевая программируемая затворная матрица. Её производством занимаются американские фирмы Advanced Micro Devices и Intel. Российская сторона якобы осуществляла закупку матриц, используя подставные посреднические компании в Гонконге.
Кроме того, авторы материала безапелляционно заявляют, что основным поставщиком микросхем в Россию выступает Китай. Об этом якобы свидетельствуют данные Ассоциации полупроводниковой промышленности.
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Александр Бойцов