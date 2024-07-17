DPA: в Германии россиянину дали 6 лет за поставки электроники в РФ мимо санкций

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В Германии высший земельный суд Штутгарта приговорил гражданина РФ и ФРГ к 6 годам и 9 месяцам колонии за поставки электроники в Россию якобы в обход санкций. Об этом сообщает новостное агентство DPA. Жене предпринимателя дали условный срок за помощь мужу в бизнесе, говорится в сообщении.
Суд решил, что поставленные бизнесменом компоненты якобы использовали в военном производстве беспилотников, отмечает DPA.
Предпринимателя с двойным гражданством арестовали в августе 2023 года. По данным прокуратуры Германии, Вальдемар В. руководит двумя компаниями в Сааре, которые занимаются международной торговлей электронными компонентами.
В статье указано, что с января 2020 по март 2023 бизнесмен продал 26 электронных компонентов российской компании, занятой производством военной техники, а общую стоимость поставок в обход санкций оценили в 715 тысяч евро.
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Предпринимателя с двойным гражданством арестовали в августе 2023 года. По данным прокуратуры Германии, Вальдемар В. руководит двумя компаниями в Сааре, которые занимаются международной торговлей электронными компонентами.
В статье указано, что с января 2020 по март 2023 бизнесмен продал 26 электронных компонентов российской компании, занятой производством военной техники, а общую стоимость поставок в обход санкций оценили в 715 тысяч евро.
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Данил Пономарев