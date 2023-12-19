Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило «No Russia»

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Евросоюз в 12-м пакете санкций против РФ решил ввести для экспортеров обязательное контрактное условие, которое не допускает реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран.
К слову, до этого момента такие оговорки носили рекомендательный характер РБК пишет, что совет ЕС обязал экспортеров товаров из Европы в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, которые не относятся к «партнерским», прописывать условие, которое запрещает реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России.
Новая статья введена в санкционный регламент ЕС 833/2014, который определяет секторальные санкции в отношении РФ. Данная оговорка должна быть введена в обновленные экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Если контракт заключили до 19 декабря 2023 года, то запрещающая реэкспорт оговорка должна быть добавлена к 20 декабря 2024 года или раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.
Оговорка не нужна, если договор предполагает экспорт в «страны-партнеры» (США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария). Товары, которых касается новое условие, запрещены Евросоюзом к поставке в Россию.
В список входит:
товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, которые используют в российских оружейных системах» (микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, некоторые части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и т.д.);
некоторые авиационные товары (к примеру, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок); авиационное топливо; боевое стрелковое оружие.
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Новая статья введена в санкционный регламент ЕС 833/2014, который определяет секторальные санкции в отношении РФ. Данная оговорка должна быть введена в обновленные экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Если контракт заключили до 19 декабря 2023 года, то запрещающая реэкспорт оговорка должна быть добавлена к 20 декабря 2024 года или раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.
В список входит:
товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, которые используют в российских оружейных системах» (микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, некоторые части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и т.д.);
некоторые авиационные товары (к примеру, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок); авиационное топливо; боевое стрелковое оружие.
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Мария Фирсова