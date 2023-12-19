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Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило «No Russia»

19 декабря 2023, 11:05
Фото: iStock/Mihrzn

Фото: iStock/Mihrzn

Евросоюз в 12-м пакете санкций против РФ решил ввести для экспортеров обязательное контрактное условие, которое не допускает реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран.
К слову, до этого момента такие оговорки носили рекомендательный характер РБК пишет, что совет ЕС обязал экспортеров товаров из Европы в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, которые не относятся к «партнерским», прописывать условие, которое запрещает реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России.

Новая статья введена в санкционный регламент ЕС 833/2014, который определяет секторальные санкции в отношении РФ. Данная оговорка должна быть введена в обновленные экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Если контракт заключили до 19 декабря 2023 года, то запрещающая реэкспорт оговорка должна быть добавлена к 20 декабря 2024 года или раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.


Оговорка не нужна, если договор предполагает экспорт в «страны-партнеры» (США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария). Товары, которых касается новое условие, запрещены Евросоюзом к поставке в Россию.

В список входит:

товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, которые используют в российских оружейных системах» (микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, некоторые части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и т.д.);

некоторые авиационные товары (к примеру, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок); авиационное топливо; боевое стрелковое оружие.

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#санкции
#евросоюз
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Евросоюз ввёл новые импортно-экспортные ограничения против России
19 декабря 2023, 10:55

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России ввёл импортно-экспортные ограничения. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что новые ограничения коснулись изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для ПО, двигателей для беспилотников и другого.

Также Евросоюз обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнёрами запрет на реэкспорт в Россию и для использования в России некоторых товары двойного назначения.

Запрету подлежат товары, которые используются в военных системах РФ, обнаруженных на поле боя на Украине; продукция, критически важная для производства в этих российских военных системах; авиационные товары и оружие.

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#санкции
#евросоюз
#россия
#импорт
#экспорт
#ограничения
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Антирейтинг Зеленского стремительно растёт, сообщили в Киевском институте социологии
Антирейтинг Зеленского вырос до 18%, а Верховной рады – до 61%
19 декабря 2023, 10:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады начал стремительно падать. Об этом следует из статистических данных, представленных Киевским международным институтом социологии.
Отмечается, что рядовые украинцы и представители элиты недовольны стремлением Зеленского сосредоточить власть в своих руках. Они убеждены, что он не сможет вывести страну из кризиса. Также постепенно набирают популярность разговоры о «третьем Майдане».

Так, согласно данным, в начале спецоперации на Украине рейтинг Зеленского стремительно возрос до 80-90%. Однако заметные неудачи на фронте привели к тому, что показатели упали сразу до 30%.

Для изменения этой ситуации президент рассматривал возможность проведения выборов в период военного положения. Однако появившийся конкурент в лице главкома ВСУ Валерия Залужного изменил планы Зеленского, который заявил, что «выборы сейчас не ко времени».

Агентство «Рейтинг» ранее отмечало, что при проведении выборов партия Зеленского могла бы набрать 26,7%, в то время как Залужный получил бы 36%.

Так, антирейтинг Зеленского вырос до 18%, но ожидается и дальнейший рост до 50% при продолжении такой политики. Вместе с тем выросло и недоверие к Верховной раде – до 61%.

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#владимир зеленский
#украина
#рейтинг
#выборы
#президент
#власть
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«Известия» сообщают о повышении риска ареста 37 самолетов ГТЛК за рубежом
19 декабря 2023, 09:45

Фото: istockphoto/frentusha

ГТЛК предупреждает о рисках ареста 37 своих самолетов за рубежом после 20 декабря.
В это время суд в Ирландии примет решение по ликвидации её дочерней компании, которой те принадлежат.

«Известия» сообщают, что, по словам источника, ГТЛК попросила уведомлять её о случаях задержания судов в иностранных аэропортах. Причиной таких рисков явилось судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии.

14 декабря Высокий суд Ирландии изучил требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря огласит решение. ГТЛК предупреждает, что удовлетворение требований ликвидаторов может привести к невозможности нормальной эксплуатации самолетов.

Ранее сообщалось, что вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».

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#самолет
#новости
#политика
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Россияне признались, что на их рабочую рутину влияют предновогодние хлопоты
19 декабря 2023, 09:00

Фото: Istock/Tat'yana Andreyeva

Накануне Нового года Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и выяснила, что больше половины (61%) респондентов в дополнение к рабочим задачам погружаются в активную подготовку к Новому году. Об этом аналитики сообщили «Радио 1».
Больше всего праздничная суета захватывает молодых людей в возрасте 18-24 лет (68%) и 25-34 лет (63%), а также жителей Ростова-на-Дону (76%) и работники сфер страхования (82%), маркетинга, рекламы и PR (77%), IT и телекоммуникаций (73%), администрирования (72%) и бухгалтерии (72%). 

Также опрошенные назвали самые распространенные занятия: 
  1. Закупки перед Новым годом (продукты, украшения и т.д) – 62%;
  2. Выбор и покупка подарков – 57%;
  3. Украшение елки – 31%;
  4. Уборка – 31%;
  5. Планирование каникул – 22%;
  6. Определение места и компании для празднования – 22%;
  7. Постановка целей на следующий год – 19%; 
  8. Выбор новогоднего образа – 14%;
  9. Рефлексия по итогам уходящего года – 13%. 
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#опрос
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#работники
#покупка
#выбор
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Россияне, которые живут в Латвии, жалуются на несправедливое отношение к ним
NYT: россиян, которые проживают в Латвии, преследуют страх и опасение
19 декабря 2023, 08:19

Фото: istockphoto/Ingus Kruklitis

Россияне, живущие в Латвии, опасаются действий местных властей. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс.
Журналист побывал в городе Даугавпилс, где большинство местных жителей — русскоязычные. Там 63-летняя местная жительница с российским гражданством рассказала, что всю жизнь провела в Латвии, а нынешней осенью её лишили права на проживание, пенсию и медицинское обслуживание. По словам женщины, она потеряла сознание от шока, когда ей сообщили об этом.

Местные жители рассказывают, что русскоязычным отказывают в гражданстве. А пожилых людей заставляют учить латышский язык. По словам американского журналиста, россиян возмущает такое отношение.

«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», —говорит Хиггинс.
Ранее стало известно, что власти Латвии планируют принудительно выслать из страны около тысячи россиян, не сдавших языковой экзамен или не подавших документы на временный ВНЖ.

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#латвия
#политика
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Визит Зеленского в США назвали обреченным на провал перфомансом
Соскин: визит Зеленского в США с самого началабыл обречён на провал
19 декабря 2023, 08:10

Фото: РИА Новости / Стрингер

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США с самого начала был обречен на провал из-за столкновений демократов и республиканцев. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Эксперт объяснил, что украинский глава «сидит в поезде» американского президента Джо Байдена, поэтому республиканцы, являющимися его политическими оппонентами, относятся к Зеленскому как к врагу. Помимо этого, Соскин добавил, «хамское и наглое» поведение украинского президента также играет свою роль.

Соскин также подчеркнул, что реальные результаты для Украины в США зависят от влияния Республиканской партии на Конгресс.

«Было понятно, что все эти встречи — это бижутерия, это декорация Зеленского в США... Это, как в «95-м квартале» — выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками», — заявил бывший советник.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал президента Владимира Зеленского за массовое увольнение военкомов, которое произошло летом 2023 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#соглашения
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В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена
Макгрегор: США по вине Байдена превратились в общество свободного падения
19 декабря 2023, 07:30

Фото: istock / rarrarorro

США находятся в катастрофическом положении из-за главы государства Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).

«Европейцы смотрят на Байдена как на живую метафору того, что произошло с нами как с нацией», — сказано в сообщении.
Макгрегор объяснил, что Соединенные Штаты проходят резкий упадок, а американское правительство уже не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность. Он отметил, что США превратились в общество свободного падения.

Ранее журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне украинской армии, заявил, что американский президент Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Украиной и Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#правительство
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Эксперт назвал истинную цель соглашения между США и Финляндией
Соглашение между США и Финляндией преследует цель отрезать Россию от Балтики
19 декабря 2023, 06:59

Фото: iStock/Alexandra_Bykova

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией, подписанное 18 декабря, надо рассматривать как часть плана с задачей запереть Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
«До недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилась. По такому же плану в 1941 году гитлеровцы запирали наш флот в Финском заливе. Теперь это вновь пытаются повторить. Мы видим, что это собираются делать, действуя как со стороны Прибалтики, так и со стороны Финляндии», — объяснил он.

По словам Шурыгина, сама по себе финская армия не представляет опасности для России, однако необходимо понимать, что на территорию Финляндии вскоре придут войска Североатлантического альянса. По этой причине российским вооружённым силам придётся разворачивать там как минимум корпус, а вероятнее всего — полноценную армию, включая тяжелую технику, силы противовоздушной обороны и всё необходимое.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Путин отметил, что с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, Россия будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там конкретные воинские подразделения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главой Минобороны Финляндии Антти Хяккяненом поставили подписи под двусторонним соглашением о сотрудничестве стран в области обороны. После его вступления в силу военные обеих стран смогут сотрудничать более эффективно и действенно, а их войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО.

Согласно договору, американцы получат доступ к 15 финским военным базам. По сообщению издания Helsingin Sanomat, эти военные объекты смогут использоваться американскими сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами. Большинство основных положений документа касаются статуса войск НАТО. Некоторые другие государства Североатлантического альянса, например, Литва, Латвия, Норвегия и Эстония, имеют с США аналогичные двусторонние соглашения.

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#сша
#финляндия
#соглашение
#россия
#эксперты
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В США назвали кандидатуру лучшего переговорщика по Украине
The Hill: Ангела Меркель должна участвовать в переговорах по Украине
19 декабря 2023, 06:04

Фото: официальный сайт Кремля

Соединённые Штаты должны использовать бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в переговорах с Россией касательно украинского конфликта. К этому призвал в своей статье для издания The Hill профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.
«Иногда требуется вмешательство надежной тети <...>, чтобы разрешить конфликт <...> Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством», — заметил Дейтон.

Ранее Ангела Меркель не исключила возможность переговоров между Россией и Украиной. По её словам, ряд государств еще до начала спецоперации на Украине не был заинтересован урегулировании конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем. Меркель добавила, что если кто-то высказывается о том, что рано или поздно необходимо будет прийти к переговорам, то не следует сразу же его «зашикивать». Когда политик еще была канцлером, в Совете ЕС за дипломатический путь выступали только Германия и Франция, в то время как украинская сторона отвергала эту идею.

Разговоры западных союзников Украины о переговорах призваны дать Киеву передышку от боевых действий, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала». По словам министра иностранных дел, главы западных стран даже не скрывают, что перемирие должно быть заключено на некий согласованный период, во время которого Украины сможет восстановить силы и пополнить запасы вооружения и боеприпасов.

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#германия
#сша
#украина
#переговоры
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