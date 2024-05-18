NYT: Трамп потребовал, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед теледебатами

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура
Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от нынешнего главы государства Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед президентскими дебатами, об этом пишет издание The New York Times.
«Я просто хочу обсудить этого парня, но вы знаете — и, кстати, я хочу потребовать от него сдать тест на наркотики, я не хочу, чтобы он пришел в том же состоянии», — заявил Трамп, выступая перед республиканской партией.
Отмечается, что представители Байдена пока никак не прокомментировали требование Байдена.
В NYT же напомнили, что в употреблении наркотических веществ Байдена заподозрили после его речи о положении в стране в марте нынешнего года. 81-летний президент говорил громко и довольно быстро.
Читайте также:
Байден и Трамп согласились принять участие в теледебатах на CNN 27 июня
Трамп пообещал запечатать границу в случае победы на выборах
Telegraph: Трамп составил план завершения конфликта на Украине
Евгения Парфентьева