Трамп пообещал запечатать границу в случае победы на выборах

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны, если победит на президентских выборах в ноябре, передает РИА Новости.
На митинге в Нью-Джерси, в котором приняли участие от 80 000 до 100 000 человек, Трамп подчеркнул, что намерен «запечатать» границу США.
Политик также заверил, что когда он вернется к власти в США, он начнет «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».
Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме.
«В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» – пригласил политика Трамп.
Байден в ответ попросил организовать встречу.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.
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«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию … и отправлю нелегальных союзников Джо Байдена домой – туда, где им самое место», – обещал он.
Политик также заверил, что когда он вернется к власти в США, он начнет «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».
Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме.
«В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» – пригласил политика Трамп.
Байден в ответ попросил организовать встречу.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.
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Александр Климов