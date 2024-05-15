Байден и Трамп проведут теледебаты 27 июня

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Нынешний президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп согласились провести теледебаты 27 июня на телеканале CNN.
Байден в соцсети Х написал что получил и принял приглашение от CNN поучаствовать в дебатах 27 июня.
Вслед за ним об участии в дебатах сообщил Трамп. Телеканалу Fox News он сказал: «Я буду там».
Затем действующий глава государства заявил, что также согласился на проведение дебатов на площадке телекомпании ABC News 10 сентября. Трамп также подтвердил своё участие в дебатах с «криводушным Джо». Политики заявили, что будут добираться до телекомпании на собственном транспорте.
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Вслед за ним об участии в дебатах сообщил Трамп. Телеканалу Fox News он сказал: «Я буду там».
Затем действующий глава государства заявил, что также согласился на проведение дебатов на площадке телекомпании ABC News 10 сентября. Трамп также подтвердил своё участие в дебатах с «криводушным Джо». Политики заявили, что будут добираться до телекомпании на собственном транспорте.
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Анастасия Чинкова