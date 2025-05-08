NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности своей жены в Белом доме

Дональд и Мелания Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)
Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп редко появляется в Белом доме, а обязанности первой леди за неё выполняет супруг. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что с момента инаугурации Трампа 20 апреля Мелания в общей сложности провела в Белом доме менее 14 дней. В связи с этим ряд её обязанностей на себя взял президент. В частности, он выбирает декорации для резиденции Белого дома, занимается украшением Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле, а также устраивает приёмы в Месяц женской истории.
В издании уточнили, что причиной поведения Мелании могут быть покушения на Трампа, которые сильно напугали его жену, давно переживающую о безопасности семьи. Так, после первого вступления Трампа в должность в 2017 году, Мелания боялась даже выходить из машины для прохода на параде.
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*запрещён в РФ
В издании уточнили, что причиной поведения Мелании могут быть покушения на Трампа, которые сильно напугали его жену, давно переживающую о безопасности семьи. Так, после первого вступления Трампа в должность в 2017 году, Мелания боялась даже выходить из машины для прохода на параде.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова