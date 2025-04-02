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Общественность взволнована внешностью Иванки Трамп на фото в мини-платье

Иванка Трамп (фото: Backgrid USA / legion-media.ru)

Иванка Трамп (фото: Backgrid USA / legion-media.ru)

Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп попала в объективы папарацци и взволновала общественность. Фотографии и комментарии представило издание Daily Mail.
43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа заметили во время семейной прогулки в Майями. Знаменитость предстала в белом облегающем мини-платье и открытых туфлях. В руках женщина несла блестящий клатч.

Пользователей сети сильно взволновало это фото, поскольку все заметили, насколько похудела наследница американского лидера.

«"Оземпик" – это то, что помогло ей похудеть», «Какие худые ноги», «Она выглядит ужасно», «Она слишком сильно похудела. Она слишком много тренируется. Я не вижу всех этих мышц, которые она якобы нарастила», – пишут неравнодушные читатели портала.
Однако были и те, кто похвалил Иванку за великолепную фигуру и отметил её красоту.

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Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что о её беременности знал Прохор Шаляпин
02 апреля 2025, 15:18

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая жена Армена Джигарханяна все девять месяцев скрывала беременность. О положении 46-летней Виталины Цымбалюк-Романовской знали только самые близкие.
Пианистка более 18 лет прожила с актёром, однако паре не удалось родить ребёнка. Мечта Виталины стать мамой исполнилась уже после развода с народным артистом СССР и его смерти.

5 марта Цымбалюк-Романовская родила дочь, а сообщила эту новость только спустя месяц. К большому удивлению, слухи о её положении не просочились в СМИ. Она благодарна тому узкому кругу посвящённых в её тайну людей за то, что не выдали её секрет.

Артистка далека от сферы шоу-бизнеса и не посещает светские мероприятия. Однако она поддерживает общение с эпатажным Прохором Шаляпиным. Одно время им даже приписывали роман. Певец был одним из тех, кто знал о беременности подруги и преданно хранил молчание.

«Хочу поблагодарить всех своих друзей и врачей, которые всё это время хранили интригу и не рассказали представителям прессы о моём положении. Кстати, меня очень поддерживал Прохор Шаляпин, спасибо ему за это большое», – отметила Виталина в беседе с ОСН.
Цымбалюк-Романовская не раскрывает имени новорождённой, а также личность её отца. При этом она призналась, что не замужем и пока не собирается связывать себя узами брака.

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#мероприятия
#беременность
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«Хватал и душил»: Соседи рассказали о манерах судимого сожителя Татьяны Овсиенко
Стройная и подтянутая Овсиенко опровергла слухи об избиениях сожителем
02 апреля 2025, 14:59

Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Бывшее «лицо» группы «Мираж» и сольная исполнительница Татьяна Овсиенко, спустя несколько лет затворничества, вновь появилась на публике. Зрители были потрясены красотой, подтянутостью и прекрасной формой артистки.
Из-за добровольного затворничества фигура этой поп-дивы давно уже обросла многочисленными слухами, домыслами и предположениями, в которые одинокими вкраплениями чудом прорывались крупицы правды. О том, что можно принять на веру, а от чего решительно отмахнуться, сама Татьяна рассказала в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

«Я такой же человек. У меня есть плакательные дни, страдательные, а может быть, безбашенные дни. Неважно. Просто так, как все, живу и радуюсь…», — откровенничала певица.

В последние годы Овсиенко вела крайне закрытый образ жизни. Она не общалась с журналистами, не посещала премьеры и даже дни рождения коллег. Это порождало слухи относительно ее самочувствия. В СМИ появлялась информация, что причиной длительного молчания являются серьёзные проблемы со спиртным. Пластический хирург Яна Кизюн указывала на явные признаки алкоголизма в виде одутловатости лица, особенно в нижней трети, где присутствовали так называемые брыли.

Татьяна Овсиенко (кадр из программы Пятого канала «Светская хроника»)

В одной из статей в СМИ приводился рассказ соседки Татьяны, которая якобы опасалась не только за здоровье, но и за жизнь артистки. По словам женщины, она Овсиенко пустила к себе сожителя, трижды сидевшего в тюрьме. По всей видимости, речь идёт об Александре Меркулове, который действительно отбывал наказание в местах лишения свободы. В последний раз — за покушения на убийство.

Певица тогда не оставила возлюбленного, оплачивала ему адвокатов, а после навещала в СИЗО, возила передачи в колонию. После освобождения он приехал к Татьяне. Вот тут-то и началась, по словам соседки, «весёлая жизнь».

«У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то звонила и говорила, что он убьёт её. Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа», — рассказывала женщина.

Сама артистка всю эту информацию опровергает. По её словам, жизнь её прекрасна и удивительна, а уйти в тень она решила сама, осознанно и решительно. Это своё решение Овсиенко, впрочем, никак не объясняет.

«Мое табу. На три года или на четыре я исчезла, а потом я сказала: все, запрет», — поделилась певица.

Проблемы со здоровьем у неё действительно есть, но связаны они не с алкоголем и насилием в семье, а со старой травмой. Из-за этого у Татьяны болит спина и ноги, она не может заниматься некоторыми видами спорта и вынуждена поддерживать форму с помощью щадящей диеты. То, что ей приходилось прибегать к услугам эстетической медицины, артистка решительно отвергает.

«Я жутко боюсь пластических хирургов. Поэтому все, что я могла себе позволить, и то уже, по-моему, отошло, — ботокс. Мне никогда ничего не делали. Просто я хочу стареть со своими морщинками, со своим возрастом. Я к нему уважительно отношусь», — подчеркнула Овсиенко.

Однако эксперты считают, что без пластики всё же не обошлось. В любом случае, если она и была, то оказалась очень удачной. А стилист Вадим Андреев отметил, что яркость образа нестареющей Татьяны подчёркивают её лучистые синие глаза.

Зрители же просто в восторге от того, как выглядит и ведёт себя на сцене уже не слишком юная артистка. Многие признаются, что не поверили своим глазам, когда увидели и услышали снова любимую певицу.

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«Настоящий урод»: Карди Би обвинила своего экс-супруга в покушении на убийство
02 апреля 2025, 14:50

Карди Би (Фото: Instagram*, @iamcardib)

В минувшие выходные певица Карди Би обвинила рэпера Offset, бывшего мужа и отца своих детей, в покушении на убийство, преследованиях и запугиваниях.
Певица рассказала, что музыкант умолял сохранить брак и заявлял, что в противном случае сведёт счёты с жизнью. Далее Offset уже угрожал и Карди — пообещал, что лишит её жизни.
«Он настоящий урод, с которым я имела дело последние два месяца. Каждый раз, когда я уезжаю из города, он преследует меня, записывает голосовые сообщения… Я так устала от этого», — рассказала хип-хоп-звезда.
Карди также упомянула и то, что рэпер и его новая девушка — предположительно модель Мелани Джейда — отправляли ей аудио эротического содержания, сообщает Super. издание

Карди Би и Offset поженились в 2017 году. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании после четырнадцати месяцев брака, но помирилась к началу февраля 2019 года. В сентябре 2020 года Карди подала на развод. В августе 2024 года певица сообщила о разводе с Offset. У бывших супругов трое детей.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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В Ахтубинске появится улица имени Надежды Бабкиной
02 апреля 2025, 14:45

Надежда Бабкина (Фото: Telegram @nadezhda_babkina)

В родном городе певицы Надежды Бабкиной Ахтубинске появится улица с ее именем. Об этом сообщил врио главы города Александр Сиваков, его слова приводит «Абзац».
«Будет строиться новый микрорайон, и, соответственно, там будет название новой улицы (в честь Надежды Бабкиной – ред.). Микрорайон планируется, земельный участок определён, одна часть города определена под новую застройку, соответственно, там мы будем называть улицу именем нашей певицы», — сообщил Сиваков.

По его словам, начало стройки запланировано на середину 2025 года. Улица, названная в честь Бабкиной, появится к концу текущего года или в начале следующего, уточнил врио главы города.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной.
По мнению парламентария, Бабкина — это патриотическая артистка, на которую необходимо обращать особое внимание.

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Шоумен Стас Барецкий раскрыл, что довело Пашу Техника до предсмертного состояния
Стас Барецкий: Пашу Техника довели до комы рейв-вечеринки с наркотиками
02 апреля 2025, 14:17

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Рейв-вечеринки с запрещенными веществами довели рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев – настоящее имя) до комы. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«Я ему говорил: "Паша, веди себя как человек, веди себя нормально". Наркота уже не в моде, люди не хотят быстрого кайфа и медленной смерти, люди хотят жить и радоваться жизни. Паша Техник вляпался во всю эту рейверскую историю, когда ты постоянно на вечеринках, где ты должен быть всегда под кайфом», — рассказал Барецкий в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Паша Техник слишком сильно вжился в этот образ и теперь его практически невозможно из него вытащить.

Барецкий считает, что Ивлеву необходима помощь, но в Тайланде только «снимают ломку и бабки» за капельницы.
За день до того, как Паша попал в больницу, он пил шампанское с Барецким и играл в баскетбол. Шоумен сейчас старается максимально помочь своему товарищу.

Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

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