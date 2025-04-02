Общественность взволнована внешностью Иванки Трамп на фото в мини-платье

Иванка Трамп (фото: Backgrid USA / legion-media.ru)
Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп попала в объективы папарацци и взволновала общественность. Фотографии и комментарии представило издание Daily Mail.
43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа заметили во время семейной прогулки в Майями. Знаменитость предстала в белом облегающем мини-платье и открытых туфлях. В руках женщина несла блестящий клатч.
Пользователей сети сильно взволновало это фото, поскольку все заметили, насколько похудела наследница американского лидера.
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Пользователей сети сильно взволновало это фото, поскольку все заметили, насколько похудела наследница американского лидера.
«"Оземпик" – это то, что помогло ей похудеть», «Какие худые ноги», «Она выглядит ужасно», «Она слишком сильно похудела. Она слишком много тренируется. Я не вижу всех этих мышц, которые она якобы нарастила», – пишут неравнодушные читатели портала.Однако были и те, кто похвалил Иванку за великолепную фигуру и отметил её красоту.
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Анастасия Чинкова