«Она любит его, а он – её»: в Hello! вышел материал о Мелании Трамп, подвергшийся критике в Сети

Дональд и Мелания Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)
Мелания Трамп стала героиней последнего номера журнала Hello! после своего возвращения в Белый дом в качестве первой леди США. Материал, который уже прозвали «комплиментарным», вышел на фоне волны критики в её адрес.
«Она сильная женщина. Но в то же время в ней есть и мягкая сила. Она действительно хорошо умеет уравновешивать своего мужа. Они так много пережили. Она предана. Она любит его (Дональда Трампа. – ред.), и он любит её», – заявил в интервью изданию официальный фотограф 54-летней первой леди США Режин Мао.По словам Мао, бывшая модель не видит проблем в том, чтобы оставаться в тени своего 78-летнего супруга. Однако сейчас Мелания находится в совершенно другом положении, нежели восемь лет назад, во время первого президентского срока Трампа, – она более свободна в действиях.
Таже в статье говорится, что Мелания очень вежлива с персоналом, и её не следует воспринимать как женщину, окружённую слугами. Так, например, жена президента может сама уложить свой багаж и приготовить кофе, отметил стилист Эрве Пьер.
Однако пользователи соцсетей плохо отнеслись к материалу Hello!, где Мелания представлена любящей женой и хорошей хозяйкой. Всему виной скандалы, которые произошли за ещё довольно короткий срок пребывания её мужа у власти. Сначала американцы раскритиковали её наряд на инаугурации Трампа. Женщина прибыла во всём чёрном и всю церемонию прятала лаза под шляпкой. Позже был подвергнут критике её официальный портрет, представленный на сайте Белого дома. Пользователи Сети заподозрили, что он создан с использованием нейросети.
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Анастасия Чинкова