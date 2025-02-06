«Она любит его, а он – её»: в Hello! вышел материал о Мелании Трамп, подвергшийся критике в Сети

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.