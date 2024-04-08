Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Леониду Кучме следует напомнить о том, кто именно совершил предательство: он в своей книге в 2003 году писал, что нет никакого братства русского и украинского народов. Об этом сообщает «Абзац».
Климов отметил, что в период минских переговоров Кучма «везде мелькал». По мнению сенатора, он знал, что всё делалось в целях вооружения и подготовки украинской армии к войне, что позже подтвердили лидеры Запада.
Климов подчеркнул, что он не слышал о том, чтобы Кучма когда-либо осуждал гонения на русских, истребление русского языка и культуры, а также теракты, которые были совершены на российской территории. Сенатор добавил, что экс-президент рассчитывает на то, что «заокеанские хозяева Украины его не оставят»
Напомним, ранее бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo заявил, что Россия и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами. Он подчеркнул, что у Украины «больше нет брата», назвав Россию Каином.
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Климов подчеркнул, что он не слышал о том, чтобы Кучма когда-либо осуждал гонения на русских, истребление русского языка и культуры, а также теракты, которые были совершены на российской территории. Сенатор добавил, что экс-президент рассчитывает на то, что «заокеанские хозяева Украины его не оставят»
Напомним, ранее бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo заявил, что Россия и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами. Он подчеркнул, что у Украины «больше нет брата», назвав Россию Каином.
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Екатерина Коршунова