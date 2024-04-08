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«О братстве речи быть не может»: В Совфеде ответили назвавшему Россию врагом Кучме

В Совфеде ответили на слова Кучмы о том, что у Киева больше нет брата в лице РФ
08 апреля 2024, 18:52
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Леониду Кучме следует напомнить о том, кто именно совершил предательство: он в своей книге в 2003 году писал, что нет никакого братства русского и украинского народов. Об этом сообщает «Абзац».
Климов отметил, что в период минских переговоров Кучма «везде мелькал». По мнению сенатора, он знал, что всё делалось в целях вооружения и подготовки украинской армии к войне, что позже подтвердили лидеры Запада.

Климов подчеркнул, что он не слышал о том, чтобы Кучма когда-либо осуждал гонения на русских, истребление русского языка и культуры, а также теракты, которые были совершены на российской территории. Сенатор добавил, что экс-президент рассчитывает на то, что «заокеанские хозяева Украины его не оставят»



Напомним, ранее бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo заявил, что Россия и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами. Он подчеркнул, что у Украины «больше нет брата», назвав Россию Каином.

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МИД Швейцарии: идет подготовка к проведению мирной конференции по Украине
08 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/william87

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.
Отмечается, что дата и место конференции будут объявлены позже. По словам Эльчингера, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.

По предварительной информации источника, в конференции примут участие представители от 80 до 100 государств.

Ранее сообщалось, что мирная конференция по Украине, которую Берн собирался провести у себя до лета текущего года, может быть перенесена на более поздний срок. Об этом рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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Греция хочет передать Украине 32 истребителя F-16
Newsbreak.gr: Греция планирует передать Украине 32 истребителя F-16
08 апреля 2024, 18:40

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Греция хочет продать 108 старых истребителей, которые подлежат утилизации, при этом из них 32 самолета F-16, скорее всего, передадут Украине. Об этом сообщает портал newsbreak.gr.
Издание утверждает, что греческий план реформирования ВВС «Повестка дня 2030» предполагает, что к этому времени у страны появится 200 современных самолетов 4,5 и пятого поколений, а более старые истребители будут постепенно выводиться из эксплуатации. Однако, чтобы покрыть расходы, устаревшую технику планируется продать.

«Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы», — говорится в публикации.

Кроме того, ещё не известно, куда денут 24 Mirage 2000-5 Mk.2. Предполагается, что они также будут переданы Украине или проданы Индии.
При этом в статье отмечается, что греческие истребители последние 10 лет как следует не обслуживали.

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#истребители
#пентагон
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Политолог Мезюхо заявил об усталости украинского общества от Зеленского
08 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/JARAMA

Политолог Иван Мезюхо заявил, что украинское общество испытывает усталость и в нём растёт недовольство политикой действующего президента страны Владимира Зеленского.
«Внутри украинского общества растёт недовольство не столько кадровыми перестановками внутри украинской власти, сколько политикой действующего полулегитимного главы государства Зеленского. Весомая часть общества, при этом не являющаяся пророссийской, устала от боевых действий и коррупции, исходящей со стороны офиса президента Украины», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает средств для защиты неба Харькова и призвал Запад поставить больше систем ПВО. Он добавил, что совершенно очевидно, что имеющихся на Украине средств недостаточно, чтобы защитить небо Харькова, и это понятно всем партнёрам.

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#украина
#владимир зеленский
#политика
#люди
#мнение
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Тавровский: Отношение Японии к РФ — открытие второго фронта холодной войны
08 апреля 2024, 18:03

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Востоковед, преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский прокомментировал вводимые Японией ограничения на поставку товаров в Россию.
Он отметил, что ухудшение российско-японских отношений началось с началом СВО.

«У японцев был интерес к сотрудничеству с РФ в области энергоресурсов. Они много вкладывались в Сахалин, в природный газ. Но сегодня они ведут дело к сворачиванию. … То, что происходит, нельзя назвать ничем иным, кроме как открытием второго фронта холодной войны на востоке», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Тавровский.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля Япония запретила ввозить в Россию 164 вида товаров, среди прочего под запрет попали моторные масла, шлифовальные инструменты и непромышленные алмазы. С 17 мая в Россию также перестанут ввозить из Японии хлороводород, гидроксид алюминия, нитроцеллюлозу, и трубы для газо- и нефтепроводов.

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#япония
#запрет
#сво
#сахалин
#рф
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Латвия намерена лишить гражданства совладельца Альфа-Банка
Delfi: Латвия намерена лишить гражданства российского бизнесмена Петра Авена
08 апреля 2024, 17:56

Фото: iStock/william87

Власти Латвии хотят лишить гражданства совладельца Альфа-Банка Петра Авена. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на директора Бюро по защите конституции Эгилса Звиедриса.
Отмечается, что в 2023 году Сеймом были приняты поправки к Закону о гражданстве, которые позволяют принять соответствующие меры в отношении лиц, поддерживающих власти России.

Для того чтобы лишить бизнесмена гражданства страны, Бюро ожидает оценки украинской стороны, насколько он активно поддерживал действия российских властей. В настоящее время на Украине ведётся расследование в рамках уголовного дела о конфискации финансовых активов бизнесмена.

Авен переехал из Великобритании в Латвию после введения западных санкций. Затем ему пришлось задуматься о возвращении в Россию из-за возможного лишения гражданства. Однако источник, близкий к бизнесмену, отмечал, что эта ситуация длится уже довольно долго, поэтому Авен не видит для себя никаких рисков лишения гражданства.

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#латвия
#россия
#гражданство
#бизнесмен
#банк
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Конгресс США предупредил об угрозе столкновения с Ираном
Конгрессмен Тернер: американцы на Ближнем Востоке в опасности из-за Ирана
08 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Racide

Граждане США на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.
Ему задали вопрос о причинах угрозы со стороны Ирана и о том, опасно ли это для американцев. Тернер в ответ на это подчеркнул, что американцы по-прежнему остаются в опасности, поскольку Иран продолжает совершать атаки на войска США в регионе, а администрация президента США Джо Байдена, тем временем, реагирует крайне медленно.

Конгрессмен добавил, что власти США направили на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы удержать Иран от вступления в прямой конфликт с Израилем.

Ранее сообщалось, что 1 апреля ВВС Израиля ударили по зданию недалеко от посольства Ирана в сирийском Дамаске.

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#конгресс сша
#израиль
#конфликт
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«Соединенные Штаты распадаются»: в Техасе допустили объявление независимости 25 штатов
Newsweek: в Техасе считают возможным объявление независимости 25 штатов
08 апреля 2024, 17:20

Фото: iStock/rarrarorro

США могут прийти к развалу, если 25 их штатов объявят о независимости. Такое заявление сделал президент Националистического движения Техаса Дэниел Миллер, чьи слова приводит издание Newsweek.
По его мнению, хорошим исходом было бы отделение Калифорнии в отдельное независимое государство, поддерживающее хорошие отношения с США.

Комментируя социалогический опрос по данному вопросу, Миллер пришёл к выводу, что подобные исследования показывают уровень поддержки сепаратизма. В данном случае, этот показатель ниже фактического, поскольку компании не знают о правилах проведения опросов по теме отделения или выхода из состава страны.

При этом в заключение он отметил, что США постепенно распадаются.

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#сша
#страны
#политика
#опрос
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В Литве сообщили о прибытии первой группы военных Бундесвера
Министр обороны Литвы Касчюнас: в страну прибывает первая бригада Бундесвера
08 апреля 2024, 16:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Первая группа военных Бундесвера прибывает на место службы. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.
Он подчеркнул, что в настоящее время начинается практический этап переброски бригады союзников. Именно этот этап делает весь процесс необратимым.

Первой в страну прибудет группа планирования, состоящая из порядка 20 солдат. Вместе с литовскими бойцами они будут работать над дальнейшими шагами для передислокации.

Отмечается, что к концу текущего года личный состав группы должен быть увеличен до 150 человек. Специалистами будут оценены варианты передислокации, состояние объектов инфраструктуры и их соответствие требованиям немецкого начальства. Порядка 80% подразделений будут направлены на полигон в районе Рудникая на юге Литвы, а остальные — в Рукле в центральной части страны.

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#литва
#германия
#военные
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В ВСУ высмеяли Зеленского, сравнив с Пиноккио
Офицер ВСУ: Зеленский, занижая цифры о потерях, похож на Пиноккио
08 апреля 2024, 16:51

Командир взвода ВСУ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень похож на Пиноккио, когда занижает потери в рядах украинской армии. Об этом пишет журнал New Yorker.
Напомним, Пиноккио является героем сказки Карло Коллоди. Когда этот персонаж врал, то у него увеличивалась длина носа.

Согласно статье, неназванный командир взвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за данные о потерях ВСУ с начала российской спецоперации. По словам украинского лидера, за все время СВО погибла 31 тысяча бойцов ВСУ.

Однако украинский офицер уточнил, что в приведённых данных не учитываются пропавшие без вести. Именно это число составляет большую часть потерь в рядах ВСУ.

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#данные
#сво
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#владимир зеленский
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