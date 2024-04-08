Ульянов: РФ не совершала атаки на ядерные объекты на Украине и не планирует это делать

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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия никогда не совершала атаки на ядерные объекты на Украине и не собирается этого делать. Об этом Ульянов сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
Ульянов отметил, что РФ осознает возможные негативные последствия в результате таких атак. Постпред подчеркнул, что наша страна не вмешивается в украинские решения о строительстве новых энергоблоков.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак. Вчера, 7 апреля, ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью дронов-камикадзе.
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Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак. Вчера, 7 апреля, ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью дронов-камикадзе.
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Екатерина Коршунова