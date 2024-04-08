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Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине

Глава Финляндии Стубб счел бои на Украине единственным способом добиться мира
08 апреля 2024, 08:18
Фото: iStock/sezer ozger

Фото: iStock/sezer ozger

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в этом противостоянии, передает телеканал CNN.
Глава финского государства отметил, что на сегодняшний день мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Стубб отметил, что граждане Украины сильно устали от затянувшихся боевых действий.

Ранее Стубб сообщил о полном отсутствии политического диалога с РФ. По его мнению, такой диалог необходим, помимо прочего, для мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.



Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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#спецоперация
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Названы уникальные свойства новой обуви для бойцов спецоперации
Новая обувь для бойцов СВО защищает ноги при подрыве на противопехотных минах
08 апреля 2024, 07:21

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Новая обувь для сапёров защищает ноги при подрыве на противопехотных минах, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный», новые ботинки уже используются инженерными подразделениями на авдеевском направлении.

Так, верхняя часть ботинок противоосколочная, а нижняя часть защищает от подрыва на «Лепестке» (37 граммов взрывчатого вещества).
Обувь весит не более 3,5 килограммов, выпускается всех типоразмеров, расцветка — хаки, черный и песочная.

Для повышения эргономических характеристик — внутренняя часть обуви выполнена из «гортекса» — водостойкой и «дышащей» ткани.

При подрыве происходит отлом ножки. Крепление универсальное и позволяет регулировать размер от 40 до 45.

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#сво
#вс рф
#разработки
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Стало известно о разработке в РФ тяжелой огнеметной системы ТОС-3
«Ростех» сообщил о разработке новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3
08 апреля 2024, 06:37

Фото: Минобороны РФ

«Ростех» разрабатывает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3. Об этом информирует индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев в беседе с информагенством ТАСС.
«Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», — пояснил Оздоев.
Он отметил, что первую опытную машину уже создали.

Ранее обозреватель польского издания писал, что российские авиабомбы ФАБ-3000 отличаются не только массовостью, но и возможностью постоянно их модернизировать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружение
#вс рф
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Российский «Град» уничтожил украинский РСЗО «Вампир»
Минобороны: «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»
08 апреля 2024, 05:27

Фото: Минобороны РФ

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» поразила обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир» ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
«Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО «Вампир», которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО также уточнили, что украинский «Вампир» был расположен в заболоченной и труднопроходимой местности. Помимо этого, РСЗО находился на расстоянии максимальной дальности стрельбы для «Града».

До этого сообщалось, что в зоне спецоперации впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне спецоперации
ОНК: осужденная за взятки бывшая министр культуры Крыма хочет служить в зоне СВО
08 апреля 2024, 05:13

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Экс-министр культуры республики Крым Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО подала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов изданию РИА Новости.
«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — заявил Хасавов.
Новосельская сказала, что заявление было подано еще 3 месяца назад. Она выразила надежду на рассмотрение обращения в ближайшее время.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к десяти годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство в ходе строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Новосельская была арестована в Москве 19 ноября 2021 года, затем глава Крыма Сергей Аксенов отстранил ее от должности.

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В Польше испугались новых российских бомб
Interia: российские бомбы с УМПК имеют большие перспективы развития
08 апреля 2024, 04:16

Фото: istock / Kamila Kozioł

Российские авиабомбы ФАБ-3000 отличаются не только массовостью, но и возможностью постоянно их модернизировать. Об этом пишет обозреватель польского издания Interia Марчин Яблоньский.
«Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции», — пишет журналист.
Яблоньский обратил внимание, что бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что в дальнейшем поможет показать крайне высокие результаты.

Также обозреватель отметил хорошие аэродинамические характеристики нового оружия Российской армии.

ВКС РФ активно используют авиабомбы, которые универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне спецоперации. Боевые самолёты теперь имеют возможность наносить удары по укрепрайонам украинских войск, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киевской области прогремели взрывы
Киевская ОВА: в Киевской области раздались взрывы, работает система ПВО
08 апреля 2024, 02:46

Фото: istock / e-crow

Ночью в Киевской области раздались взрывы, работает система противовоздушной обороны. Об этом проинформировала Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Телеграм-канале.
«Киевская область! Силы ПВО работают», — сказано в публикации.
Сообщается, что в регионе замечено движение беспилотных летательных аппаратов. Граждан призывали оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео с работой систем ПВО.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#пво
#воздушная тревога
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В Кривом Роге раздался взрыв
РБК-Украина: в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы
08 апреля 2024, 01:37

Фото: istock / dzika_mrowka

В Кривом Роге в Днепропетровской области вечером 7 апреля прогремел взрыв. Об этом информирует РБК-Украина.
Как сообщает издание, взрыв прозвучал примерно в 21:45 по московскому времени.

Отмечается, что утром того же дня украинские информагентства сообщали о других взрывах в Кривом Роге. Помимо этого, в некоторых местных пабликах в соцсетях сообщали о взрывах в Одесской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрыв
#украина
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В Харьковской области допустили принудительную эвакуацию
Власти Харьковской области допустили принудительную эвакуацию жителей
07 апреля 2024, 23:17

Фото: istock / 3sbworld

Власти Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из северной части региона. Об этом заявил глава областной администрации Олег Синегубов в эфире местного телеканала «Рада».
Он уточнил, что речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, которые граничат с Россией. Как утверждает глава региона, там усилились обстрелы. Он добавил, что детей там уже нет, но решено провести проверку.

Напомним, в последнее время ВС РФ наносят много ударов по целям в Харьковской области. На фоне этого эксперты начали обсуждать возможную подготовку к наступательной операции российских войск в этом регионе. Стоит отметить, что Минобороны РФ наличие таких планов не подтверждало.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#эксперты
#операции
#вс рф
#харьков
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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
07 апреля 2024, 21:25

Фото: iStock/NiseriN

В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ 7 апреля, передает РИА Новости.
«Вечером седьмого апреля, около 20:00 по московскому времени, была предотвращена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что беспилотник был один и его удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны над Брянской областью.

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