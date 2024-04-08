Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине

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Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в этом противостоянии, передает телеканал CNN.
Глава финского государства отметил, что на сегодняшний день мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Стубб отметил, что граждане Украины сильно устали от затянувшихся боевых действий.
Ранее Стубб сообщил о полном отсутствии политического диалога с РФ. По его мнению, такой диалог необходим, помимо прочего, для мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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Ранее Стубб сообщил о полном отсутствии политического диалога с РФ. По его мнению, такой диалог необходим, помимо прочего, для мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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Екатерина Коршунова