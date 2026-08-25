Достижения.рф

Обозреватель Вайнер назвал Канаду собственностью США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада является собственностью Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.



Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Канады после провала переговоров, на которых в последний момент возникли разногласия по тарифам на автомобили, доступу США к канадским ресурсам и праву Оттавы заключать сделки с третьими странами. Трамп заявил, что США «десятилетиями тащили Канаду на себе, но теперь этому приходит конец».

В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что претензии Трампа полностью оправданы, поскольку Канада является собственностью США, а не просто дотационной страной. По его словам, Вашингтон вложил в нее 16 триллионов американских долларов.

«Несмотря на свой ресурс, а в Канаде есть очень много всего, это, конечно, страна, близкая к построению социализма. Авиационный транспорт в Канаде государственный. Нефть государственная. Продажа табака, алкоголя государственные. Все монополии в руках государства», — отметил эксперт.

При этом «социализм» в стране частично выстроен за счет США, куда направляется 80% экспорта из Канады. Так, Вашингтон является крупнейшим торговым партнером Оттавы, без которого Канаде «придет конец». В этой связи со стороны Трампа звучат не претензии, а требования хозяина, заключил Вайнер.
Элина Позднякова

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