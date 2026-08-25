Обозреватель Вайнер назвал Канаду собственностью США
Канада является собственностью Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.
Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Канады после провала переговоров, на которых в последний момент возникли разногласия по тарифам на автомобили, доступу США к канадским ресурсам и праву Оттавы заключать сделки с третьими странами. Трамп заявил, что США «десятилетиями тащили Канаду на себе, но теперь этому приходит конец».
В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что претензии Трампа полностью оправданы, поскольку Канада является собственностью США, а не просто дотационной страной. По его словам, Вашингтон вложил в нее 16 триллионов американских долларов.
«Несмотря на свой ресурс, а в Канаде есть очень много всего, это, конечно, страна, близкая к построению социализма. Авиационный транспорт в Канаде государственный. Нефть государственная. Продажа табака, алкоголя государственные. Все монополии в руках государства», — отметил эксперт.
При этом «социализм» в стране частично выстроен за счет США, куда направляется 80% экспорта из Канады. Так, Вашингтон является крупнейшим торговым партнером Оттавы, без которого Канаде «придет конец». В этой связи со стороны Трампа звучат не претензии, а требования хозяина, заключил Вайнер.