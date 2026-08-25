Обозреватель Вайнер назвал Канаду собственностью США

25 августа 2026, 15:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада является собственностью Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Канады после провала переговоров, на которых в последний момент возникли разногласия по тарифам на автомобили, доступу США к канадским ресурсам и праву Оттавы заключать сделки с третьими странами. Трамп заявил, что США «десятилетиями тащили Канаду на себе, но теперь этому приходит конец».



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что претензии Трампа полностью оправданы, поскольку Канада является собственностью США, а не просто дотационной страной. По его словам, Вашингтон вложил в нее 16 триллионов американских долларов.





«Несмотря на свой ресурс, а в Канаде есть очень много всего, это, конечно, страна, близкая к построению социализма. Авиационный транспорт в Канаде государственный. Нефть государственная. Продажа табака, алкоголя государственные. Все монополии в руках государства», — отметил эксперт.