В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа в адрес Омана

19 августа 2026, 17:43

Карасин: в США вызывают неприятие переговоры по Ормузскому проливу без их участия

Фото: iStock/wildpixel

Вашингтон возмущен переговорами Омана и Ирана по Ормузскому проливу без их участия США. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.





Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «разбомбить» Оман. Таким образом он высказался о переговорах Ирана и Омана по контролю над Ормузским проливом. Тегеран и Маскат смогли согласовать схему, согласно которой коммерческие суда будут заходить в Персидский залив через территориальные воды Ирана, а выходить через воды Омана.



«Ранее между Ираном и Оманом не было согласия. И вот сейчас они, похоже, движутся в направлении соглашения на уровне двух стран, которые составляют оба берега Ормузского пролива. И вот именно это вызывает неприятие Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссе», — пояснил Карасин в разговоре с «Известиями».