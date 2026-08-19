Трамп отчитался о ликвидации более 150 лагерей бездомных в Вашингтоне

19 августа 2026, 01:11

Фото: iStock/welcomia

В Вашингтоне ликвидировали более 150 «палаточных городков», где проживали бездомные. Такую статистику привёл президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в соцсети Truth Social.





Американский лидер опубликовал изображение, на котором перечислялись меры по благоустройству Вашингтона и повышению безопасности для жителей столицы. В материале подчеркивалось, что специалисты привели в порядок 83 монумента и 22 фонтана, отмыли или закрасили 500 граффити, отремонтировали 2,3 тысячи уличных фонарей и почти 1,5 тысячи скамеек. Отдельным пунктом значится ликвидация мест скопления для людей без определенного места жительства.





«162 лагеря бездомных удалены», — отметил Трамп.