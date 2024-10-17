Обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве отказался от показаний

Видео: столичный СК
Виталий Слободяник, обвиняемый в попытке убийства и подрыве машины в Москве, отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на свое конституционное право не свидетельствовать против себя. Он не признает вину.
«Слободяник отказался давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции. Он не признает свою вину», — цитирует судью РИА Новости.
Взрыв внедорожника Tank произошел 15 октября в юго-западном районе Москвы. Автомобиль принадлежал 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети популярных баров. В результате взрыва пострадали трое: сам Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, стоявшую рядом.
По версии следствия, взрывчатку подложили на капот машины совладелец бара «Гадкий койот», бывший белорусский спецназовец Виталий Слободяник, который открывал бары в Москве вместе с Мишачевым.
«Следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает столичный следком.
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Лия Мурадьян