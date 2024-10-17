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Обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве отказался от показаний

Обвиняемый в подрыве авто бизнесмена в Москве отказался давать показания
17 октября 2024, 16:06

Видео: столичный СК

Виталий Слободяник, обвиняемый в попытке убийства и подрыве машины в Москве, отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на свое конституционное право не свидетельствовать против себя. Он не признает вину.
«Слободяник отказался давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции. Он не признает свою вину», — цитирует судью РИА Новости.

Взрыв внедорожника Tank произошел 15 октября в юго-западном районе Москвы. Автомобиль принадлежал 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети популярных баров. В результате взрыва пострадали трое: сам Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, стоявшую рядом.



По версии следствия, взрывчатку подложили на капот машины совладелец бара «Гадкий койот», бывший белорусский спецназовец Виталий Слободяник, который открывал бары в Москве вместе с Мишачевым.
«Следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает столичный следком.

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#автомобиль
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#следствие
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#машины
#москва
#суд
В Госдуму внесён законопроект об аресте покинувших Россию граждан
17 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу РФ внесён законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, которые ранее совершили правонарушение. Авторами инициативы выступили Госсовет Республики Татарстан и депутат ГД Айрат Фаррахов.
Документ уже доступен в электронной базе нижней палаты российского парламента. Кабинет министров РФ поддержал законопроект при условии его доработки с учётом замечаний. В пояснительной записке к документу уточняется, что законопроект призван не допустить уклонения правонарушителей от административной ответственности.

Данным законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.

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#законопроект
#рф
#кабмин
#госдума
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Ядерное оружие или членство в НАТО: Зеленский нагло поставил Трампа перед выбором
Зеленский заявил Трампу, что у Украины будет членство в НАТО или ядерное оружие
17 октября 2024, 16:13

Президент Украины Владимир Зеленский поставил кандидата в главы США Дональда Трампа перед выбором: или Киев получает ядерное оружие или страна становится членом НАТО. Об этом сообщает телеканал «Мы Украина» в своём Telegram-канале.
Украинский лидер задал риторический вопрос, есть ли у страны какой-то выход. Он предложил два варианты: или у Украины в арсенале имеется ядерное оружие, чтобы обеспечивать защиту, или же страна должна находится в составе какого-либо альянса. При этом, по словам Зеленского, на сегодняшний день НАТО является единственным действенным блоком.

Также президент Украины в ходе разговора с Трампом вновь указал на необходимость присоединения государства к Североатлантическому альянсу, после чего напомнил о Будапештском меморандуме. Документ был подписал в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании. В соответствии с меморандумом Киев ликвидировал ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали ему безопасность.

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#владимир зеленский
#украина
#дональд трамп
#сша
#нато
#ядерное оружие
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Байден публично унизил Зеленского, сообщили на Западе
Меркурис: Байден унизил Зеленского, поехав в Германию после отмены «Рамштайна»
17 октября 2024, 15:47

Президент США Джо Байден публично унизил украинского лидера Владимира Зеленского, организовав визит в Германию сразу после отмены встречи в «Рамштайне». Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в YouTube Duran.
«Вашингтон так спланировал, чтобы Зеленский выглядел максимально униженным. Байден отменил встречу в «Рамштайне», а потом решил поехать в Германию, но уже по другим делам. Это самый ясный знак, что американцы сваливают украинского президента», — заявил политэксперт.

По словам Меркуриса, на встрече в «Рамштайне» планировалось обсудить ракетные удары по России и вступление Украины в НАТО. Отмена «Рамштайна» говорит о том, что Белый дом больше не хочет разбираться с этими вопросами.

«Для Зеленского эта поездка в Европу стала худшим ударом: все двери перед ним закрылись, и это шок, что американцы отменили «Рамштайн», — сказал аналитик.

По словам аналитика, для американцев тема «Украина» закрыта, а Зеленский и его соратники остались без поддержки.

Ранее Зеленский изложил Байдену по телефону свой «план победы над Россией», о чем официально отчитался Белый дом. Президент США пообещал киевскому лидеру приложить все усилия и анонсировал очередной пакет помощи Украине.

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#украина
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#байден
#сша
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«Хаш, кебаб и так далее»: Пашинян назвал причины эмиграции из Армении
Пашинян связал эмиграцию из Армении сережками и хашем
17 октября 2024, 14:56

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал серьги и хаш в качестве причин эмиграции из республики. Об этом сообщает издание Sputnik Армения 17 октября.
Пашинян признал, что правительство недостаточно изучило проблему эмиграции. На совещании по демографической стратегии он подчеркнул, что нужно не только поддерживать рождаемость, но и понять, почему люди уезжают из Армении.

Премьер-министр рассказал, что встречал в Европе армян, которые теперь работают официантами.
«Спросил, почему они уехали? Разве в Армении нет работы для официантов? Оказывается, один уехал из-за прически, другой — из-за сережки, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Среди других причин эмиграции Пашинян назвал отсутствие работы и достойной зарплаты, а также страх перед армией.
«Но зачем им возвращаться? Кто бросит спокойную жизнь в Брюсселе и переедет под обстрелы в село Мовсес под обстрелы?», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении указал, что республике необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье.

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#министр
#армения
#зарплаты
#рождаемость
#люди
#мигранты
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Виктор Орбан: От «плана победы» Зеленского бросает в дрожь
17 октября 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

От «плана победы», предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским, бросает в дрожь. Евросоюзу давно пора сменить стратегию и приступить к настоящему мирному урегулированию на Украине.
Такое заявление сделал на своей странице в социальной сети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он ещё раз подчеркнул, что относит себя к тем, кто уверен: ЕС давно следует изменить подход к решению украинского конфликта.

По мнению политика, Евросоюз проигрывает в противостоянии с Россией, потому что ввязался в него «с плохо продуманной, недостаточно рассчитанной и отвратительно реализованной» стратегией. Ответственность за это, по мнению Орбана, в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что необходимы изменения, но не в смысле более опасного оружия и новых планов войны. Нужен переход от военной стратегии к мирной, нужно прекращение огня и мирные переговоры, заключил Орбан.

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Украина придумала альтернативную схему поставок газа в Европу
РБК-Украина: Киев предложил Баку и Братиславе схему замены газа из России
17 октября 2024, 14:32

Фото: iStock/MikeMareen

Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативу в вопросе замены транзита газа из России в Европу. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».
Отмечается, что Киев перестал говорить о транзите, а стал рассматривать возможность альтернативного варианта поступления газа, который юридически не будет считаться транзитом. Суть предложения в том, что владелец энергоресурса сначала просто закачивает его в подземное хранилище, а затем может использовать его по своему усмотрению.

При этом ключевым условием данного предложение является то, что каждая сторона в индивидуальном порядке договаривается с Россией о безопасности поставок газа, чем фактически обеспечивает газотранспортной системе Украины защиту в условиях продолжающихся боевых действий.

В материале сказано, что такая альтернатива косвенно обсуждается в рамках двусторонних встреч, однако предметно и детально она не обговаривается.

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#украина
#россия
#словакия
#азербайджан
#газ
#поставки
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Володин: Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
17 октября 2024, 14:06

Фото: сайт Кремля

Законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения, принят Государственной думой РФ в первом чтении. Документ поддержали 388 депутатов.
Об этом в своём телеграм-канале написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что российские законотворцы продолжают формировать единое правовое поле по защите детей, семьи и традиционных ценностей. Председатель Госдумы подчеркнул, насколько важно сейчас оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения (так называемой идеи чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Глава депутатского корпуса также подчеркнул, что речь идёт именно о запрете пропаганды идеи отказа от деторождения, а запретить женщине принимать решение рожать ей или нет, никто не сможет. Такое решение она может принимать только сама, так же как и сама будет определять, с кем она желает посоветоваться об этом, отметил Володин.

Однако ни под каким видом не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребёнка. Что сейчас мы можем постоянно наблюдать в США и Европе, заключил спикер Госдумы.

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#сша
#вячеслав володин
#сми
#семьи
#законопроект
#госдума
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Токаев указал на непобедимость России
17 октября 2024, 13:52

Фото: сайт Кремля

Россия в военном отношении непобедима. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Astana Think Tank Forum.
Он отметил, что говорил о непобедимости России и в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Токаева, факт непобедимости Москвы подтверждается как военным потенциалом страны и поддержкой населением политики президента Владимира Путина, так и богатой историей страны.

В связи с этим глава Казахстана призвал искать пути мирного урегулирования конфликта с Украиной. В противном случае вспыхнет война за взаимное истребление, которая является дорогой в бездну.

Токаев добавил, что поддерживает реалистичные планы урегулирования, представленные рядом стран, в том числе Китаем и Бразилией.

В заключение глава государства отметил, что стремление к миру путём конструктивного диалога является не признаком слабости, а проявлением стратегического благоразумия.

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#касым-жомарт токаев
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#политика
#конфликт
#украина
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В Германии оценили «план победы» Зеленского
Шольц: позиция Германии по «плану победы» Зеленского не изменилась
17 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/alzay

Позиция ФРГ по «плану победы» Владимира Зеленского не изменилась после его официального обнародования. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Вы знаете позицию Германии по вопросам, затронутым там. На этот счет ничего не поменялось», — заявил Шольц.
Накануне Зеленский представил в Верховной раде подготовленный им «план победы».

Первый, и самый главный, пункт в плане Зеленского — это скорейшее вступление Украины в НАТО. Второй пункт предусматривает перенос боевых действий на территорию России. Туда входит разрешение на использование западных ракет для ударов по России и согласие сбивать российские ракеты над Украиной. Третий пункт содержит план по сдерживанию ядерного потенциала России. В четвертом пункте Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Согласно последнему пункту, после победы над Россией украинские военные будут делиться ценным опытом с военными НАТО.

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Байден проведет встречу с Зеленским по «плану победы» в онлайн-формате
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