Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной

Фото: istock/mofles
Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, может иметь финансовые связи с Украиной.
Об этом сообщает осведомленный источник РИА Новости.
По информации источника, задержанный Виталий Слободяник, возможно, владеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица). Ранее сообщалось, что он был задержан по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева, с которым он учредил 12 компаний. Из них две фирмы ликвидированы, а остальные десять продолжают функционировать в сфере общественного питания и организации мероприятий.
Взрыв произошел утром 15 октября, когда на юго-западе Москвы был подорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство было оставлено в пакете на капоте автомобиля.
Читайте также:
Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе
Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости
По информации источника, задержанный Виталий Слободяник, возможно, владеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица). Ранее сообщалось, что он был задержан по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева, с которым он учредил 12 компаний. Из них две фирмы ликвидированы, а остальные десять продолжают функционировать в сфере общественного питания и организации мероприятий.
Взрыв произошел утром 15 октября, когда на юго-западе Москвы был подорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство было оставлено в пакете на капоте автомобиля.
Читайте также:
Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе
Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости
Елена Перлова