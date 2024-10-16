Появились подробности о мужчине, взорвавшем автомобиль ресторатора в Москве

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева на юго-западе Москвы служил в спецназе в Белоруссии. Об этом пишет Shot.
По данным издания, СВУ на капот автомобиля подложил совладелец «Гадкого койота», бывший белорусский спецназовец, 50-летний Виталий, который открывал бары в Москве вместе с жертвой. По предварительным данным, мужчина владел небольшими долями в заведениях, и хотел забрать у Виктора Мишачева его части.
Таким образом, злоумышленник решил припугнуть своего коллегу и заложил ему СВУ на внедорожник TANK, прикрыв его детской пелёнкой и мусорным пакетом. Виктор смахнул с капота пакет, после чего прогремел взрыв. Мужчине оторвало часть кисти, также ранение головы получил его 6-летний сын. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемого в совершении преступления задержали. Сейчас его допрашивают.
Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».
Взрыв произошел утром 15 октября.
Читайте также:
Появилась новая информация о подрыве автомобиля в Юго-Западном округе Москвы
Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной
Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве
Таким образом, злоумышленник решил припугнуть своего коллегу и заложил ему СВУ на внедорожник TANK, прикрыв его детской пелёнкой и мусорным пакетом. Виктор смахнул с капота пакет, после чего прогремел взрыв. Мужчине оторвало часть кисти, также ранение головы получил его 6-летний сын. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемого в совершении преступления задержали. Сейчас его допрашивают.
«Со слов задержанного, он служил в спецназе Белоруссии», — подтверждает данную информацию источник РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».
Взрыв произошел утром 15 октября.
Читайте также:
Появилась новая информация о подрыве автомобиля в Юго-Западном округе Москвы
Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной
Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве
Элина Позднякова