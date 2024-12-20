Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова Курбанова приехал в Россию осенью

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Предполагаемый исполнитель террористического акта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию нынешней осенью.
Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. В четверг, 19 декабря, Басманный районный суд города Москвы поместил под стражу предполагаемого преступника гражданина Узбекистана Ахмада Курбонова. Он обвиняется по статьям «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».
Задержали исполнителя теракта утром 18 декабря. Курбонов рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами и по их заданию приехал в Москву осенью 2024 года. Он получил самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности, установил его на электросамокат, который припарковал около подъезда дома на Рязанском проспекте, где проживал Кириллов. СВУ он привёл в действие дистанционно, когда генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли на улицу. За совершение теракта исполнителю было обещано 100 тысяч долларов и возможность проживания в одной из стран Евросоюза.
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Александр Бойцов