Свидетели подтвердили причастность Курбанова к убийству Кириллова

Ахмад Курбанов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Свидетели и потерпевшие подтвердили причастность гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбанова к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его адъютанта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По данным издания, Курбанова обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Курбанова задержали по горячим следам по подозрению в совершении теракта, в котором погиб Кириллов. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.
Утром 17 декабря было приведено в действие взрывное устройство, размещённое на электросамокате, припаркованного около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.
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Курбанова задержали по горячим следам по подозрению в совершении теракта, в котором погиб Кириллов. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.
«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбанова А.А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — говорится в сообщении.
Утром 17 декабря было приведено в действие взрывное устройство, размещённое на электросамокате, припаркованного около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.
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Элина Позднякова