«Мы ликвидируем главарей киевского режима»: РФ жестко ответит за убийство генерала Кириллова

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Россия не простит подрыв начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, его слова передает РИА Новости.
«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — заявил Слуцкий.
За подрыв Кириллова и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых злоумышленник признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбонов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.
Его поймали в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области.
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