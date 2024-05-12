Объявлена дата рассмотрения кандидатур на посты министров и вице-премьеров

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Комитеты Государственной Думы рассмотрят кандидатуры вице-премьеров и министров 12 мая, сообщил РИА Новости с ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.
Расширенные заседания комиссии пройдут с 12:00 до 18:00. Кандидаты должны представить программу деятельности, после чего результаты будут направлены на Совет Госдумы.
Заседание пройдут в открытом формате. Представители органов исполнительной власти России примут участие в заседании по видеосвязи.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов Госдумы. Ни один депутат не высказался против назначения. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.
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Заседание пройдут в открытом формате. Представители органов исполнительной власти России примут участие в заседании по видеосвязи.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов Госдумы. Ни один депутат не высказался против назначения. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.
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Александр Климов