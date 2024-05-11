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Премьер Мишустин предложил назначить Цивилева на пост министра энергетики

11 мая 2024, 23:37
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики, сообщается на сайте кабинета министров.


По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, многолетний опыт Цивилева как главы крупнейшего угледобывающего региона России обеспечит дальнейшее развитие этой отрасли.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов Госдумы. Ни один депутат не высказался против назначения. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

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#депутаты
Акция против закона об иноагентах в Тбилиси завершилась
11 мая 2024, 23:51

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В грузинском Тбилиси завершилась акция против закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.
По данным Reuters, в демонстрации приняли участие 50 тысяч человек.

Акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси начались 2 мая у здания парламента Грузии, где в конце апреля законодатели поддержали его принятие во втором чтении.

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила, что провокации на митинге в Тбилиси финансировались иностранными государствами. По данным СГБ, к организации провокаций причастны граждане, находящиеся за рубежом, в том числе те, кто уехал воевать на Украину и готовится вернуться для участия в столкновениях с полицией.

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#грузия
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#акция
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В Чехии считают, что на саммите в США не примут решение о членстве Украины в НАТО
Пётр Павел: решение о членстве Украины в НАТО не примут на саммите в США
11 мая 2024, 22:44

Фото: iStock/Michele Ursi

На саммите в Вашингтоне не будет принято решение о членстве Украины в НАТО, считает президент Чехии Пётр Павел.
Он подчеркнул, что решение принято не будет, но ещё больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях.

По словам политика, этот саммит станет промежуточным шагом на пути Украины к членству в альянсе. В настоящее время никто не отрицает, что в будущем страна станет частью НАТО. Однако важно дать понять России, что членство Украины в блоке не представляет прямой угрозы для Москвы.

Ранее в этот день Павел сообщал, что Украина может отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Напомним, что саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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#нато
#украина
#сша
#саммит
#политика
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В Чехии допустили отказ Украины от членства в НАТО
Президент Чехии Павел допустил отказ Украины от членства в НАТО
11 мая 2024, 20:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина могла бы отказаться от вступления в состав НАТО в обмен на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров. Об этом президент Чехии Пётр Павел заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.
По его словам, отказ Киева от членства в НАТО позволит провести мирные переговоры, поскольку Украина получит гарантии безопасности.

При этом Павел добавил, что членство в альянсе можно обменять и на что-то другое.

Ранее глава Чехии в том же интервью заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что киевские власти осознают и признают этого.

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#украина
#нато
#безопасность
#переговоры
#чехия
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Польша примет участие в большой приватизации на Украине
Украина пригласила Польшу к участию в приватизации промышленных объектов
11 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/Berezko

Украина пригласила Польшу принять участие в «большой приватизации» объектов. Об этом сообщил глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль.
Он провёл встречу с польской делегацией от Министерства государственных активов, в ходе которой стороны обсудили запланированную на лето кампанию по приватизации объектов на Украине.

В итоге стороны приняли решение, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить возможности большой приватизации, в первую очередь, в химической и титановой отраслях.

Также Коваль подчеркнул, что Польша рассматривает направление пищевой индустрии, в частности, комбинаты хлебопродуктов. Чиновник пригласил коллег посмотреть и спиртзаводы.

В ноябре прошлого года Коваль заявлял, что в рамках приватизации на аукцион будут выставлены крупные объекты со стартовой стоимостью свыше 6,3 миллионов долларов. Также будут сданы в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.

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#украина
#польша
#приватизация
#предприятия
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Голикова возглавит Федеральное агентство по делам национальностей
11 мая 2024, 19:03

Фото: Официальный сайт Кремля

В новом составе Кабмина РФ Татьяна Голикова займёт пост главы Федерального агентства по делам национальностей.
Кроме этого, она в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры.

По словам пресс-секретаря кабмина Бориса Белякова, Голикова глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и «обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей».

7 мая 2024 года состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство, во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

Владимир Путин переназначил Мишустина на пост председателя правительства, а он в свою очередь 11 мая предложил на рассмотрение Государственной думы новый состав Кабмина РФ.

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#татьяна голикова
#правительство
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В Турции назвали неуважением к международному праву поступок посла Израиля в ООН
11 мая 2024, 19:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик написал в соцсети Х, что поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право.
Напомним, постпред Израиля Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав ООН, сказав, что именно это сейчас делают дипломаты, намереваясь «продвинуть создание палестинского террористического государства».

Уточняется, что в секретариате организации не критиковали поступок Эрдана, но заявили, что ООН — это организация, требующая уважения к уставу. Челик отметил, что действия израильского постпреда демонстрируют неуважение.

Он также добавил, что вопрос о членстве Палестины в ООН, который был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, вызывает отрадные чувства.

Ранее сообщалось, что 2 мая Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.

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#мид
#турция
#отношения
#лидер
#оон
#бельгия
#израиль
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Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров
11 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей министерств.
Отмечается, что предложения по составу нового правительства были внесены в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом «О правительстве Российской Федерации».

Согласно документу, кандидатуры вице-премьеров распределены следующим образом:

– Денис Мантуров станет первым заместителем председателя правительства;

– Виталий Савельев назначается вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;

– Дмитрий Патрушев займёт пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство и экологию;

– Александр Новак получит должность вице-премьера по топливно-энергетическому комплексы и экономическому блоку;

– Дмитрий Григоренко станет вице-премьером, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу;

– Дмитрия Чернышенко назначат вице-премьером, который продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;

– Татьяна Голикова станет вице-премьером, курирующим социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

– Марат Хуснуллин назначается вице-премьером;

– Алексей Оверчук будет вице-премьером, ответственным за международные вопросы;

– Юрий Трутнев займёт пост вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

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Губернатор Курской области Старовойт возглавит Минтранс

Белоусов не вошёл в новый кабинет министров
#кабмин
#правительство
#политика
#россия
#кандидаты
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Губернатор Курской области Старовойт возглавит Минтранс
11 мая 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта министром транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Отмечается, что Старовойт ознакомлен с тонкостями этой отрасли, поскольку с 2012 по 2018 годы руководил Росавтодором, а в 2019 году возглавил подгруппу Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту.

Кроме того, Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который пригодится ему на посту главы Минтранса.

Напомним, что ранее ведомство возглавлял Виталий Савельев. Он занял этот пост в ноябре 2020 года. В новом составе кабмина Мишустин предложил назначить его вице-премьером.

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Белоусов не вошёл в новый кабинет министров

Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
#курская область
#губернатор
#минтранс
#правительство
#кабмин
#михаил мишустин
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Белоусов не вошёл в новый кабинет министров
11 мая 2024, 18:32

Фото: сайт Кремля

Андрей Белоусов покинет пост первого вице-премьера. Его кандидатура отсутствует в списке предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на посты вице-премьеров и руководителей министерств.
Отметим, что председатель правительства в субботу, 11 мая, внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

Согласно этому документу, первым вице-премьером будет назначен Денис Мантуров, ныне исполняющий обязанности вице-премьера и главы Минпромторга.

В настоящее время не раскрывается, какую должность после формирования кабинета министров займёт Андрей Белоусов.

При этом ранее сообщалось, что Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве.

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Первый вице-премьер Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве

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#правительство
#кабмин
#михаил мишустин
#госдума
#кандидаты
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