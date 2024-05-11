Премьер Мишустин предложил назначить Цивилева на пост министра энергетики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики, сообщается на сайте кабинета министров.
По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, многолетний опыт Цивилева как главы крупнейшего угледобывающего региона России обеспечит дальнейшее развитие этой отрасли.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов Госдумы. Ни один депутат не высказался против назначения. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.
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Александр Климов