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Алиханов отреагировал на предложение занять пост главы Минпромторга

«Большая честь»: Алиханов отреагировал на предложение возглавить Минпромторг
12 мая 2024, 00:16
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что для него «большая честь» получить предложение возглавить Министерство промышленности и торговли, передает «Комсомольская правда».
«Для меня это большая честь – получить предложение такого уровня. Это и большой вызов. И я понимаю всю ответственность», – сказал Алиханов.

Губернатор также назвал годы, проведенные в Калининградской области, «лучшими из прожитых».


Он заявил, что город навсегда останется у него в сердце.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на пост министра промышленности и торговли РФ кандидатуру Антона Алиханова, возглавляющего Калининградскую область с 2016 года и получившего поддержку 80,21% избирателей при выдвижении на второй срок в 2022 году.

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Полиция применила водометы против протестующих в Тель-Авиве
Полиция применила водометы и конные отряды против протестующих в Тель-Авиве
12 мая 2024, 01:15

Фото: iStock/artolympic

Полиция применила водометы и конную кавалерию для разгона антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, после митинга сотни демонстрантов направились в центр города и попытались перекрыть движение. Конная полиция преградила путь демонстрантам. Некоторым группам удалось прорваться через баррикаду, после чего были применены водометы. В результате несколько митингующих были задержаны.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что почти все батальоны ХАМАСа уничтожены.

«Нам осталось уничтожить еще четыре в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», – отметил он.

7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять международных законов при эвакуации в секторе Газа в начале операции на территории Рафаха.

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В Госдуме раскрыли условие для переговоров между Россией и Украиной
12 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/Diy13

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что он предложит Украине «гарантии безопасности в двусторонних соглашениях», когда будет присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне.
Слуцкий назвал это условием для переговоров между Россией и Украиной и подчеркнул, что диалог возможен при наличии гарантий безопасности Москвы.

«Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО". Итог известен», – отметил он.

Ранее Петр Павел заявил, что участники саммита НАТО в Вашингтоне не будут принимать решение о членстве Украины в альянсе. Он также объявил о планах предоставить Киеву новые гарантии безопасности на основе двусторонних соглашений.

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«Похороны Европы»: Захарова об «Евровидении»
Мария Захарова: «Евровидение-2024» – похороны Западной Европы
12 мая 2024, 00:53

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале прошедший в Швеции конкурс «Евровидение».
«"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», – написала она.

Ранее стало известно о дисквалификации участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost).

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит 11 мая в южном шведском городе Мальме. В этом городе конкурс проводится уже в третий раз. Россия была дисквалифицирована от участия в конкурсе 2022 года в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Во Франции заявили о вреде западной помощи Украине
Французский политик Филиппо: помощь Запад Украине идет ей во вред
12 мая 2024, 00:28

Фото: iStock/ValtimorN

Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что поддержка Западом Украины вредна для нее, радиостанция France Info.
Филиппо заявил, что помощь Запада Украине вредна, и подчеркнул, что такие действия ведут страну к разрушению. Он добавил, что конфликт на Украине – это конфликт между Россией и НАТО.

«Необходимо защищать позицию мира и переговоров. Совершенно точно не нужно направлять оружие и деньги, которых у нас нет», – призвал политик.

Депутат при этом опроверг утверждения о том, что во Франции активно распространяется российская пропаганда. Он подчеркнул, что наблюдает во Франции преимущественно американские идеи.

Ранее Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в краже американской помощи. Он напомнил, что более 16 миллиардов евро помощи ЕС были потеряны.

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#россия
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Акция против закона об иноагентах в Тбилиси завершилась
11 мая 2024, 23:51

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В грузинском Тбилиси завершилась акция против закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.
По данным Reuters, в демонстрации приняли участие 50 тысяч человек.

Акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси начались 2 мая у здания парламента Грузии, где в конце апреля законодатели поддержали его принятие во втором чтении.

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила, что провокации на митинге в Тбилиси финансировались иностранными государствами. По данным СГБ, к организации провокаций причастны граждане, находящиеся за рубежом, в том числе те, кто уехал воевать на Украину и готовится вернуться для участия в столкновениях с полицией.

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#акция
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Премьер Мишустин предложил назначить Цивилева на пост министра энергетики
11 мая 2024, 23:37

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики, сообщается на сайте кабинета министров.
По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, многолетний опыт Цивилева как главы крупнейшего угледобывающего региона России обеспечит дальнейшее развитие этой отрасли.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов Госдумы. Ни один депутат не высказался против назначения. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

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#депутаты
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В Чехии считают, что на саммите в США не примут решение о членстве Украины в НАТО
Пётр Павел: решение о членстве Украины в НАТО не примут на саммите в США
11 мая 2024, 22:44

Фото: iStock/Michele Ursi

На саммите в Вашингтоне не будет принято решение о членстве Украины в НАТО, считает президент Чехии Пётр Павел.
Он подчеркнул, что решение принято не будет, но ещё больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях.

По словам политика, этот саммит станет промежуточным шагом на пути Украины к членству в альянсе. В настоящее время никто не отрицает, что в будущем страна станет частью НАТО. Однако важно дать понять России, что членство Украины в блоке не представляет прямой угрозы для Москвы.

Ранее в этот день Павел сообщал, что Украина может отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Напомним, что саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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#нато
#украина
#сша
#саммит
#политика
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В Чехии допустили отказ Украины от членства в НАТО
Президент Чехии Павел допустил отказ Украины от членства в НАТО
11 мая 2024, 20:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина могла бы отказаться от вступления в состав НАТО в обмен на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров. Об этом президент Чехии Пётр Павел заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.
По его словам, отказ Киева от членства в НАТО позволит провести мирные переговоры, поскольку Украина получит гарантии безопасности.

При этом Павел добавил, что членство в альянсе можно обменять и на что-то другое.

Ранее глава Чехии в том же интервью заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что киевские власти осознают и признают этого.

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#украина
#нато
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#переговоры
#чехия
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Польша примет участие в большой приватизации на Украине
Украина пригласила Польшу к участию в приватизации промышленных объектов
11 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/Berezko

Украина пригласила Польшу принять участие в «большой приватизации» объектов. Об этом сообщил глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль.
Он провёл встречу с польской делегацией от Министерства государственных активов, в ходе которой стороны обсудили запланированную на лето кампанию по приватизации объектов на Украине.

В итоге стороны приняли решение, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить возможности большой приватизации, в первую очередь, в химической и титановой отраслях.

Также Коваль подчеркнул, что Польша рассматривает направление пищевой индустрии, в частности, комбинаты хлебопродуктов. Чиновник пригласил коллег посмотреть и спиртзаводы.

В ноябре прошлого года Коваль заявлял, что в рамках приватизации на аукцион будут выставлены крупные объекты со стартовой стоимостью свыше 6,3 миллионов долларов. Также будут сданы в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.

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