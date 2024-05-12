Алиханов отреагировал на предложение занять пост главы Минпромторга

Фото: kremlin.ru
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что для него «большая честь» получить предложение возглавить Министерство промышленности и торговли, передает «Комсомольская правда».
«Для меня это большая честь – получить предложение такого уровня. Это и большой вызов. И я понимаю всю ответственность», – сказал Алиханов.
Губернатор также назвал годы, проведенные в Калининградской области, «лучшими из прожитых».
Он заявил, что город навсегда останется у него в сердце.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на пост министра промышленности и торговли РФ кандидатуру Антона Алиханова, возглавляющего Калининградскую область с 2016 года и получившего поддержку 80,21% избирателей при выдвижении на второй срок в 2022 году.
Читайте также:
Премьер Мишустин предложил назначить Цивилева на пост министра энергетики
Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров
Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в российских вузах
Александр Климов