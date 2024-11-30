Объявленная в розыск правнучка Чкалова основала бизнес в Бельгии

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Внесённая Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов правнучка легендарного лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* зарегистрировала бизнес в Бельгии. В России она объявлена в международный розыск по делу о призывах к терроризму.
Согласно находящимся в распоряжении РИА Новости бельгийским регистрационным документам, её стартап зарегистрирован в пригороде Левена в провинции Фламандский Брабант. Список разрешённых видов деятельности нового юридического лица под названием May23 достаточно велик. В него входят как производство мыла и моющих средств, так и организация мероприятий и книгоиздательская деятельность.
По данным агентства, Богданова* зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятой и платит налоги. Кроме перечисленных видов деятельности, она может заниматься розничной торговлей по почте, производить рекламные, технические и обучающие фильмы и видеоклипы, а также заниматься художественной деятельностью, включая журналистику.
В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.
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* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
По данным агентства, Богданова* зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятой и платит налоги. Кроме перечисленных видов деятельности, она может заниматься розничной торговлей по почте, производить рекламные, технические и обучающие фильмы и видеоклипы, а также заниматься художественной деятельностью, включая журналистику.
В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.
Читайте также:
Узнали причину уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова
Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления
Правнучку легендарного летчика Чкалова внесли в реестр иноганетов
* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов