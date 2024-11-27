Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления

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Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.
Богдановой* вменяют ч2 ст. 205.2 («Публичные призывы к терроризму»). Ей может грозить до 7 лет тюремного заключения. Уточняется, что она также объявлена в международный розыск.
Ранее Росфинмониторинг внес Богданову* в перечень террористов и экстремистов. В начале текущего месяца ее заочно арестовали.
Напомним, в одном из публичных заявления Богданова* выступила с призывами к Западу о совершении ядерного удара по Москве. По ее мнению, только такими действиями возможно завершить конфликт на Украине.
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*Признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов на территории РФ
Ранее Росфинмониторинг внес Богданову* в перечень террористов и экстремистов. В начале текущего месяца ее заочно арестовали.
Напомним, в одном из публичных заявления Богданова* выступила с призывами к Западу о совершении ядерного удара по Москве. По ее мнению, только такими действиями возможно завершить конфликт на Украине.
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*Признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов на территории РФ
Екатерина Коршунова