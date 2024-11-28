Узнали причину уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова

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Правнучка известного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* стала фигурантом уголовного дела из-за интервью журналисту Олегу Кашину.
В материалах дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС, говорится, что Богданова*, находясь за границей, сделала в интервью заявления, которые были расценены как оправдание терроризма и призывы к насильственным действиям в отношении институтов российской власти.
Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову*, обвиняя её в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Она также включена 31 октября в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Кроме того, в деле отмечается, что Богданова распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине и участвовала в сборе средств в поддержку украинских вооруженных сил.
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*признана иноагентом в РФ
Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову*, обвиняя её в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Она также включена 31 октября в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Кроме того, в деле отмечается, что Богданова распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине и участвовала в сборе средств в поддержку украинских вооруженных сил.
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*признана иноагентом в РФ
Мария Моисеева