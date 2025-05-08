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Один из крупнейших воздушных боёв в истории произошёл на границе Индии и Пакистана

CNN: на границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

На границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв в новейшей истории авиации. Об этом сообщает CNN.
Высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана уточнил, что в результате воздушной схватки между пакистанскими и индийскими истребителями были сбиты пять самолётов Индии. Этот бой стал одним из крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации.

Более часа происходило сражение 125 истребителей. При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. Обмен ракетными обстрелами вёлся на расстоянии свыше 160 километров.

Напомним, что 6 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся удар по Пакистану. Индийская сторона заявила, что целью ударов были исключительно лагеря террористов.

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#история
«Известия»: Украина хочет сорвать парад Победы для демонстрации слабости РФ
08 мая 2025, 06:06

Фото: iStock/Diy13

Украина попытается сорвать парад Победы 9 мая, чтобы показать международному сообществу слабость России. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость России», — передает слова Блохина издание «Известия».

Эксперт отметил, что таким образом Украина хочет подорвать международный престиж РФ. Помимо этого Блохин заявил, что если киевский режим решит ударить по Красной площади, то тогда «от Киева мокрого места не останется».

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#9 мая
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В четверг Трамп объявит о заключении торговой сделки между Великобританией и США
NYT: в четверг Трамп объявит о торговой сделке с Великобританией
08 мая 2025, 05:26

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

ПРезидент США Дональд Трамп в четверг должен объявить о заключении торгового соглашения с Великобританией. Об этом сообщает New York Times.
«Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией», — передает газета со ссылкой на источники.

Ранее американский лидер объявил о проведении большой пресс-конференцию по поводу заключения первой крупной торговой сделки США. О том, с кем именно Вашингтон подписал соглашение, не уточнялось.

«Радио 1» сообщало, что Дональд Трамп оценил подписание сделки по полезным ископаемым с Украиной. Президент заявил, что соглашение может принести США свыше 350 миллиардов долларов.

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#соглашение
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#дональд трамп
#сделки
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Глава МИД Чехии Липавский: РФ не имеет никаких прав на памятник маршалу Коневу
08 мая 2025, 05:03

Фото: iStock/Konoplytska

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия не имеет никаких прав на памятник маршалу Ивану Коневу, так как он был установлен чешскими большевиками. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
«О деле Конева: "Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — говорится в заявлении.

При этом ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский заявлял, что Россия хочет узнать точное нахождение убранного памятника, чтобы узнать, в каком он состоянии. Памятник маршалу Коневу был демонтирован в 2020 году. Мэрия Праги связала это с ведущей ролью военноначальника в подавлении восстания в Венгрии 1956 года, а еще его участием в подготовке к вводу войск пяти государств Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года, когда солдатами был подавлен процесс демократических реформ.

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Глава Минфина Марченко: Украина не отдаст долги партнерам в течение 30 лет

Сийярто: Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради газа из России
#россия
#памятник
#страны
#посол
#ес
#рф
#чехия
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Глава Минфина Марченко: Украина не отдаст долги партнерам в течение 30 лет
08 мая 2025, 03:02

Фото: iStock/sandsun

По словам главы Минфина Украины Сергея Марченко, его страна не вернет долги партнерам в течение следующих 30 лет. Об этом политик заявил в эфире украинских СМИ.
«Но нужно отметить, что большая часть этого долга — она была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнёров. То есть идёт речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», — сказал Марченко.

Глава Минфина отметил, что до начала спецоперации Украина имела уровень долга по отношению к ВВП в 55%. Теперь этот показатель приближается к 100%. При этом большая его часть была взята во время проведения боевых действий. В связи с этим страна не будет возвращать эти долги в течение почти трети века.

Помимо этого Марченко сказал, что долг для Украины не является большим бременем.

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#долги
#украина
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#минфин
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Сийярто: Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради газа из России
08 мая 2025, 02:22

Фото: iStock/Oleksandr Filon

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, его страна вместе со Словакией будет противостоять плану Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году. Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.
«Опасность для нас представляют не природный газ, нефть или ядерное топливо, поступающие из России, а тот факт, что ничего из этого не поступает в Венгрию. Мы с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром пришли к общему мнению, что будем тесно сотрудничать против предложения Брюсселя», — сказал Сийярто.

Помимо этого премьер отметил, что в случае принятия плана, Венгрия начнет платить за энергоресурсы на 1,5 миллиардов евро больше.

Ранее сообщалось, что три балтийские страны запретили спецборту с правительством Словакии пролетать над их территорией. Самолет направляется в Москву.

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#газ
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#евросоюз
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