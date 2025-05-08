Один из крупнейших воздушных боёв в истории произошёл на границе Индии и Пакистана

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На границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв в новейшей истории авиации. Об этом сообщает CNN.
Высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана уточнил, что в результате воздушной схватки между пакистанскими и индийскими истребителями были сбиты пять самолётов Индии. Этот бой стал одним из крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации.
Более часа происходило сражение 125 истребителей. При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. Обмен ракетными обстрелами вёлся на расстоянии свыше 160 километров.
Напомним, что 6 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся удар по Пакистану. Индийская сторона заявила, что целью ударов были исключительно лагеря террористов.
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Более часа происходило сражение 125 истребителей. При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. Обмен ракетными обстрелами вёлся на расстоянии свыше 160 километров.
Напомним, что 6 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся удар по Пакистану. Индийская сторона заявила, что целью ударов были исключительно лагеря террористов.
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Анастасия Чинкова