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Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео

Фото: iStock/Evan Austen

Фото: iStock/Evan Austen

Вооруженные силы Индии нанесли ракетные удары по Пакистану в рамках антитеррористической операции «Синдур». Видео с последствиями атак опубликовал Telegram-канал SHOT, на кадрах видны мощные взрывы и вспышки в районе города Музаффарабад в спорном Кашмире.
Минобороны Индии ранее подтвердило начало операции, заявив, что целью стали «лагеря террористов в спорном районе Кашмир». Военные подчеркнули, что удары не затронули пакистанские военные объекты. В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов, передает РИА Новости.



Телеканал Geo уточняет, что в результате атаки Индии минимум два человека погибли и 12 пострадали.

Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри также заявил, что Индия нанесла удары по двум мечетям.

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#пакистан
Армия Индии начала операцию «Синдур», ударив по целям в Пакистане
07 мая 2025, 00:04

Фото: iStock/vadimrysev

Индия начала военную операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщило Министерство обороны Индии, подчеркнув, что целью стали «лагеря террористов в спорном районе Кашмир».
«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии», — передает РИА Новости текст из заявления Минобороны Индии
Генеральный директор пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Ахмед Шариф Чаудри заявил, что удары пришлись по городам Котли, Бахвалпур и Музаффарабад. В индийском ведомстве также опровергли атаки на военные объекты Пакистана, акцентируя внимание на антитеррористической направленности операции.

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«Войны завтра не будет»: Лукашенко оценил возможность скорого начала конфликта
Президент Белоруссии Лукашенко объяснил гражданам, что войны завтра не будет
06 мая 2025, 23:37

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан: «войны завтра не будет». Своё заявление он сделал на торжественном собрании, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.
«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — объявил он.
Лукашенко отметил, что Запад стремится переписать историю и подорвать память о подвиге советского народа. Предотвратить конфликт можно только через защиту исторической правды и правильное воспитание молодежи. Президент Белоруссии подчеркнул, что системная работа с подрастающим поколением — ключ к сохранению мира.

«Если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны», — заверил Лукашенко.
Ранее «Радио 1» напоминало, что Всероссийская акция «Услышать Победу» продлится до 15 мая. Она проводится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция позволит всем желающим погрузиться в атмосферу исторических событий 1945 года через архивные аудиозаписи.

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#память
#заявление
#александр лукашенко
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Трамп анонсировал «большое объявление» 8 или 9 мая
06 мая 2025, 20:41

Фото: istockphoto/rarrarorro

«Очень большое объявление» перед поездкой на Ближний Восток пообещал сделать президент США Дональд Трамп. Республиканец уточнил, что оно будет «по очень важной теме» 8 или 9 мая.
«Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. <...> И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», — сказал хозяин Белого дома на встрече с канадским премьером Марком Карни в Вашингтоне.
Трамп подчеркнул, что новость совсем не обязательно будет посвящена торговой теме. Он резюмировал, что речь про «одно из самых важных объявлений», сделанных за многие годы по «очень важной теме».

Ранее издание The New York Post сообщало о будущей встрече Трампа с балериной, осужденной в России за госизмену.

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#мир
#сша
#дональд трамп
#новости
#политика
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Политолог Светов назвал возможного преемника Кадырова ​
06 мая 2025, 18:53

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Политолог Юрий Светов не исключил, что возможным преемником главы Чечни Рамзана Кадырова в случае его отставки может стать командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом сообщает «Татар-информ».
«Да, может. Это фигура, которая сразу видна: Герой России, блестяще проявивший себя во время спецоперации. Он имеет опыт работы на федеральном уровне, умеющий взаимодействовать с силовиками», — отметил Светов.

По мнению политолога, у Алаудинова есть все данные. Светов добавил, что преемник действующего главы Чечни должен пользоваться таким же уважением в мусульманском мире, как и Рамзан Кадыров.

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#данные
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#политика
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Путин и Нетаньяху подчеркнули вклад СССР в Победу над нацизмом
06 мая 2025, 18:49

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сегодня президент России Владимир Путин поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, политики отметили решающий вклад СССР в разгром нацистской Германии.
«Подчеркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма. Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником», — отметили в Кремле.
В конце марта и.о. посла Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что его страну представят на параде Победы в столице. Он подчеркивал, что 9 мая в Москве должна быть посол Израиля Симона Гальперин. О решающем вкладе СССР в Победу говорил также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на слова президента США Дональда Трампа о якобы решающем вкладе Америки.

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