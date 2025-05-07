Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео

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Вооруженные силы Индии нанесли ракетные удары по Пакистану в рамках антитеррористической операции «Синдур». Видео с последствиями атак опубликовал Telegram-канал SHOT, на кадрах видны мощные взрывы и вспышки в районе города Музаффарабад в спорном Кашмире.
Минобороны Индии ранее подтвердило начало операции, заявив, что целью стали «лагеря террористов в спорном районе Кашмир». Военные подчеркнули, что удары не затронули пакистанские военные объекты. В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов, передает РИА Новости.
Телеканал Geo уточняет, что в результате атаки Индии минимум два человека погибли и 12 пострадали.
Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри также заявил, что Индия нанесла удары по двум мечетям.
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Телеканал Geo уточняет, что в результате атаки Индии минимум два человека погибли и 12 пострадали.
Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри также заявил, что Индия нанесла удары по двум мечетям.
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Мария Моисеева