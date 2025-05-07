Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео

Вооруженные силы Индии нанесли ракетные удары по Пакистану в рамках антитеррористической операции «Синдур». Видео с последствиями атак опубликовал Telegram-канал SHOT, на кадрах видны мощные взрывы и вспышки в районе города Музаффарабад в спорном Кашмире.