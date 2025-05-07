Политолог допустил, что Пакистан может нанести ответный удар по Индии

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Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в интервью RT охарактеризовал ожидаемый «удар возмездия» Индии по Пакистану.
Он предположил, что атака, вероятно, была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов и авиации в районе Джамму и Кашмира. По его словам, пакистанская сторона была подготовлена, однако индийская операция оказалась успешной.
Куприянов также выразил мнение, что после ночной атаки Индии можно ожидать ответные действия со стороны Пакистана. Он отметил, что пакистанцы, скорее всего, не будут атаковать индийские базы, а могут провести демонстрационную акцию, чтобы показать возможность удара по плотинам и гидроэлектростанциям Индии.
Военный эксперт Виктор Литовкин добавил, что обе страны обладают ядерным оружием, и международное сообщество должно предпринять все возможные меры, чтобы избежать его применения. Он подчеркнул, что обострение ситуации на границе может привести к серьезной ядерной угрозе, и призвал дружественные к Индии и Пакистану страны, включая Совет Безопасности ООН, активно работать над мирным разрешением конфликта.
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Куприянов также выразил мнение, что после ночной атаки Индии можно ожидать ответные действия со стороны Пакистана. Он отметил, что пакистанцы, скорее всего, не будут атаковать индийские базы, а могут провести демонстрационную акцию, чтобы показать возможность удара по плотинам и гидроэлектростанциям Индии.
Военный эксперт Виктор Литовкин добавил, что обе страны обладают ядерным оружием, и международное сообщество должно предпринять все возможные меры, чтобы избежать его применения. Он подчеркнул, что обострение ситуации на границе может привести к серьезной ядерной угрозе, и призвал дружественные к Индии и Пакистану страны, включая Совет Безопасности ООН, активно работать над мирным разрешением конфликта.
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Анастасия Хохлова