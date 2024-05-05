«Один на один с полицейским произволом»: Захарова о разрыве дипотношений с Прибалтикой

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Россия ответит на враждебные действия Прибалтики ассиметричными мерами, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для РИА Новости.
«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — заявила спикер Министерства иностранных дел.
По её словам, приинятые меры крайне негативно отразились на экономической ситуации в Прибалтике.
Захарова подчеркнула, что Россия продолжит использовать ответные меры, однако, не планирует разрыв дипломатических отношений с Прибалтикой, поскольку там проживает большое количество российских граждан. Как уточнила спикер МИД, без поддержки консульств РФ, россияне в Прибалтике «останутся один на один с полицейским произволом».
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Евгения Парфентьева