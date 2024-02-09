Польша и Прибалтика воспримут попытки урегулирования на Украине как предательство

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В случае попытки Запада урегулировать конфликт на Украине, Польша и Прибалтика почувствуют, что союзники их предали, об этом пишет Politico.
«Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — пишет автор статьи.
При этом, в Politico отметили, что на фоне тотальных неудач Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, мировая общественность будет крайне сильно давить на глав европейских стран и США с призывом сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.
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Евгения Парфентьева