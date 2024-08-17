Офис генсека ООН отказался от комментариев возможной провокации ВСУ на АЭС

Генеральный секретариат ООН отказался комментировать возможные провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении Курской и Запорожской атомных электростанций, передают РИА Новости.
В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) передали тему готовящейся атаки с использованием «грязных бомб». В МАГАТЭ пока не отреагировали на эту информацию.
Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ готовят ядерную провокацию – «грязную бомбу». По его словам, удар должен быть нанесен по хранилищам ядерных отходов на АЭС.
Читайте также:
На Западе заявили о больших потерях ВСУ в ходе атаки на Курскую область
Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов
Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
Александр Климов