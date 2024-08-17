Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказался о репортажах журналистов итальянской государственной телекомпании Rai, которые проникли в Курскую область, подвергшуюся атаке украинских войск. Свои замечания пресс-секретарь высказала в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова раскритиковала освещение событий в Курской области итальянскими журналистами, подчеркнув, что они переписывают факты. По словам представителя МИД, эти журналисты определяют черное как белое, а белое как черное.
Ранее посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России в связи с новостями о Курской области. Журналистов Rai обвинили в том, что они «используют свое пребывание на нашей территории для обеления преступлений киевского режима».
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