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Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в живой силе, что вынудило украинское военное командование вывести часть войск из других регионов и направить их в Курск. Это заявление Меркурис сделал в своем блоге на YouTube.
Меркурис рассказал о тяжелых потерях ВСУ под Курском и подчеркнул, что Киев направил в регион подкрепление.
Аналитик подчеркнул, что украинские власти озабочены идеей военных действий. Однако президент страны Владимир Зеленский и его администрация не приняли во внимание поражение ВСУ в Донбассе.
Утром 6 августа Курская область подверглась мощной атаке крупного контингента ВСУ.
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«Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны», – сообщил он.
Аналитик подчеркнул, что украинские власти озабочены идеей военных действий. Однако президент страны Владимир Зеленский и его администрация не приняли во внимание поражение ВСУ в Донбассе.
Утром 6 августа Курская область подверглась мощной атаке крупного контингента ВСУ.
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Александр Климов