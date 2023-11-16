Охранник «спас» президента Турции Эрдогана от нападения осы - видео

В сети стало вирусным видео, на котором охранник сгоняет осу, которая уселась на спину турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану во время выступления в парламенте. Президент не отреагировал, но расторопный бодигард, возможно, уберег его от укуса насекомого и неприятного конфуза.