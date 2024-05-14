Окружение Суровикина раскрыло его местонахождение

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Генерал армии Сергей Суровикин не посещал Кремль. Он по-прежнему находится на своём рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике, сообщили источники URA.RU в окружении военного.
Отмечается, что Суровикин не посещал Москву, и в работе предстоящей коллегии Минобороны России его участие не запланировано.
Ранее стало известно, что Суровикина якобы заметили в Кремле. Однако подробностей о цели его визита представлено не было.
До этого, 8 мая, появилась информация о возможном возвращении бывшего командующего Объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО в Россию. На фоне этих слухов начало распространяться видео, на котором Суровикин куда-то летит в самолёте. Позднее выяснилось, что это фейковая информация, я видео снято около полугода назад.
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Ранее стало известно, что Суровикина якобы заметили в Кремле. Однако подробностей о цели его визита представлено не было.
До этого, 8 мая, появилась информация о возможном возвращении бывшего командующего Объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО в Россию. На фоне этих слухов начало распространяться видео, на котором Суровикин куда-то летит в самолёте. Позднее выяснилось, что это фейковая информация, я видео снято около полугода назад.
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Анастасия Чинкова