Олег Хорохордин сообщил об уходе с поста главы Республики Алтай

Фото: сайт Кремля
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что покидает свой пост.
Отмечается, что Хорохордин уходит с должности главы республики по причине перехода на новое место работы. В своей публикации Хорохордин подчеркнул, что за прошедшие 5 лет совместно с жителями региона было многое сделано для социально-экономического развития республики.
Политик напомнил, что пройденными также стали «непростые годы пандемии коронавируса», в настоящее время весь регион помогает участникам специальной военной операции, приближая победу России.
Ранее сообщалось, что 31 мая текущего года президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после ухода в отставку Дмитрия Азарова.
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Глава Самарской области объявил об уходе в отставку
Политик напомнил, что пройденными также стали «непростые годы пандемии коронавируса», в настоящее время весь регион помогает участникам специальной военной операции, приближая победу России.
Ранее сообщалось, что 31 мая текущего года президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после ухода в отставку Дмитрия Азарова.
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Екатерина Коршунова