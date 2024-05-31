Самарскую область может возглавить Федорищев: От помощника Дюмина в главы региона

Фото: сайт Кремля
31 мая текущего года президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после ухода в отставку Дмитрия Азарова.
Подробнее о биографии и карьере Федорищева расскажет редакция «Радио 1».
Вячеслав Андреевич Федорищев родился в 1989 году в Ростовской области. В 2010 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве России (РАНХиГС). После выпуска продолжил работу в этом же месте.
Через несколько лет после окончания академии Федорищев стал помощником ректора РАНХиГС Владимира Мау. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития, которое в то время находилось под руководством Алексея Улюкаева. Сначала Вячеслав Федорищев трудился в департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, после чего занял должность советника министра. В 2015 году Федорищев возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.
В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области. 14 мая текущего года Алексей Дюмин был назначен помощником российского лидера Владимира Путина, а врио губернатора Тульской области Путин назначил другого первого заместителя Дюмина — Дмитрия Миляева.
За последнее время в Самарской области арестовали несколько действующих и экс-региональных чиновников. В нобре прошлого года задержали вице-губернатора — председателя областного правительства Виктора Кудряшова, который успел подать в отставку за несколько часов до задержания. Вместе с ним арестовали врио министра строительства Михаила Асеева. Кудряшова заподозрили в необоснованном завышении стоимости строительства станции метро «Театральная» в Самаре.
В этом году 18 мая была задержана советница губернатора Самарской области, директор АНО «Институт регионального развития» (ИРР) Ольга Михеева. Ее подозревают в крупном мошенничестве. Согласно информации следствия, Михеева незаконно занимала в ИРР одновременно несколько должностей: гендиректора и директора по стратегическому развитию. По факту она платила себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла.
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Биография
Вячеслав Андреевич Федорищев родился в 1989 году в Ростовской области. В 2010 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве России (РАНХиГС). После выпуска продолжил работу в этом же месте.
Карьера
Через несколько лет после окончания академии Федорищев стал помощником ректора РАНХиГС Владимира Мау. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития, которое в то время находилось под руководством Алексея Улюкаева. Сначала Вячеслав Федорищев трудился в департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, после чего занял должность советника министра. В 2015 году Федорищев возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.
Работа Федорищева при Дюмине
В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области. 14 мая текущего года Алексей Дюмин был назначен помощником российского лидера Владимира Путина, а врио губернатора Тульской области Путин назначил другого первого заместителя Дюмина — Дмитрия Миляева.
Задержания самарских чиновников
За последнее время в Самарской области арестовали несколько действующих и экс-региональных чиновников. В нобре прошлого года задержали вице-губернатора — председателя областного правительства Виктора Кудряшова, который успел подать в отставку за несколько часов до задержания. Вместе с ним арестовали врио министра строительства Михаила Асеева. Кудряшова заподозрили в необоснованном завышении стоимости строительства станции метро «Театральная» в Самаре.
В этом году 18 мая была задержана советница губернатора Самарской области, директор АНО «Институт регионального развития» (ИРР) Ольга Михеева. Ее подозревают в крупном мошенничестве. Согласно информации следствия, Михеева незаконно занимала в ИРР одновременно несколько должностей: гендиректора и директора по стратегическому развитию. По факту она платила себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла.
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Екатерина Коршунова