Глава Самарской области объявил об уходе в отставку

Фото: Telegram-канал Дмитрия Азарова
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий, об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу», — цитирует пресс-служба региона слова Азарова.
Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.
Азаров вступил в должность губернатора Самарской области 17 сентября 2018 года. Ранее он также занимал пост главы городского округа Самары.
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